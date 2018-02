Unterföhring (ots) - - Am Donnerstag und Sonntag überträgt Sky acht Partien des 22. Spieltags der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv



Den Anfang des 22. Spieltags in der Handball-Bundesliga machen am Donnerstagabend unter anderem die Füchse aus Berlin, die den SC DHfK Leipzig empfangen sowie der TSV Hannover-Burgdorf, der auf den THW Kiel trifft. Während Hannover zuletzt einen klaren Auswärtssieg in Stuttgart landete, verlor der THW vor heimischer Kulisse überraschend gegen Wetzlar.



Moderator Jens Westen begrüßt die Sky Zuschauer ab 18.30 Uhr aus der TUI Arena Hannover. Karsten Petrzika und Sky Experte Stefan Kretzschmar kommentieren die Begegnung. Neben dieser Partie und der zwischen Berlin und Leipzig treffen am Donnerstag außerdem Magdeburg auf Göppingen, Hüttenberg auf Flensburg und Erlangen auf Minden.



Der Samstagabend ist dann der EHF Champions League vorbehalten - an Spieltag 13 trifft der viertplatzierte THW Kiel auf Tabellennachbarn KS Kielce (5.). Erneut ist Jens Westen vor Ort, der ab 17.00 Uhr die Handball-Fans auf das Spiel einstimmt. Unterstützt wird er von Experte Martin Schwalb. Kommentiert wird die Begegnung von Karsten Petrzika und Stefan Kretzschmar.



Nonstop Live-Handball am Sonntag



Am Sonntag dürfen sich Handballfans bei Sky auf knapp neun Stunden Live-Handball am Stück freuen. Ab 12.30 Uhr stehen zunächst die Begegnungen MT Melsungen gegen TBV Lemgo und HSG Wetzlar gegen TuS N-Lübbecke an, ehe das "Topspiel am Sonntag" zwischen den Eulen Ludwigshafen und dem TVB 1898 Stuttgart den Spieltag komplettiert. Christina Rann und Sky Experte Heiner Brand sowie das Kommentatoren-Duo Florian Schmidt-Sommerfeld und Henning Fritz berichten live.



Direkt im Anschluss komplettiert die EHF Champions League den Handball-Spieltag bei Sky. Ab 16.45 Uhr berichtet Sky live vom Spiel der SG Flensburg-Handewitt gegen Telekom Veszprém HC. Um 19.00 Uhr gastieren dann die Rhein-Neckar Löwen beim polnischen Vertreter Orlen Wisla Plock.



Highlights der DKB Handball-Bundesliga an beiden Spieltagen frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Komplettiert und zusammengefasst wird der 22. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga am Sonntagabend für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD. Ab 21.30 Uhr informiert das HBL-Magazin Handballfans über alles Wissenswerte der zurückliegenden Begegnungen. Ab 22.30 Uhr liefert das EHF-Magazin auch die Höhepunkte des 13. Spieltags in der Champions League im Free-TV.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Die DKB Handball-Bundesliga und die Velux EHF Champions League am Donnerstag, Samstag und Sonntag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Donnerstag:



18.30 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel live auf Sky Sport 4 HD



18.30 Uhr Füchse Berlin - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport 5 HD



18.30 Uhr: SC Magdeburg - FRISCH AUF! Göppingen live auf Sky Sport 6 HD



18.30 Uhr: TV Hüttenberg - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport 7 HD



18.30 Uhr: HC Erlangen - GWD Minden live auf Sky Sport 8 HD



Samstag:



17.00 Uhr: THW Kiel - KS Vive Tauron Kielce live auf Sky Sport 1 HD



Sonntag:



12.00 Uhr: MT Melsungen - TBV Lemgo live auf Sky Sport 1 HD



12.00 Uhr: HSG Wetzlar - TuS N-Lübbecke live auf Sky Sport 7 HD



14.30 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - TVB 1898 Stuttgart live auf Sky Sport 1 HD



16.45 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Telekom Veszprém HC live auf Sky Sport 1 HD



18.50 Uhr: Orlen Wisla Plock - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 1 HD



21.30 Uhr: HBL-Magazin auf Sky Sport News HD



22.30 Uhr: EHF-Magazin auf Sky Sport News HD



