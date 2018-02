Erfurt (ots) - Die "KiKA-LIVE"-Moderatoren Jess und Ben gehen vom 26. Februar bis 1. März 2018 auf Expedition durch den schwedischen Teil Lapplands. Ein Ausflug mit Schlittenhunden, eine Fahrt mit einem Eisbrecher und ein Bad im kalten Wasser - diese und weitere atemberaubende Erlebnisse warten auf die beiden sowie die Zuschauer zu Hause.



Alles aus Schnee und Eis



Schon kurz nach ihrer Ankunft in Nordschweden bibbern Jess und Ben vor Kälte. Sie besichtigen ein Eishotel: Wände, Decken und sogar die Betten - hier besteht alles aus Eis. Ben ist fasziniert: "Gigantisch, was man aus Schnee und Eis machen kann. Die Menschen hier arbeiten akkurat und es entstehen wahre Kunstwerke." Zeit zum Aufwärmen gibt es erst beim Skisprint- und Schneeskulpturen-Wettbewerb in Kiruna, bei dem sich die beiden ordentlich ins Zeug legen.



Flinke Pfoten und schnelle Kufen



Bei einer rasanten Fahrt müssen die beiden feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, Schlittenhunde in einer Spur zu halten. Später geht die halsbrecherische Tour mit Rentieren weiter: Während Ben auf dem Schlitten liegt, wird ihm bewusst, dass Rentiere auch Renntiere sein können - gut festhalten, Augen zu und durch. Bei so viel Action bleibt kaum Zeit zum Verschnaufen. Umso schöner und einprägsamer sind für die Moderatoren die ruhigen und friedlichen Augenblicke ihrer Reise wie der Besuch des Wintermarktes in Jokkmokk oder das Beobachten der beeindruckenden Polarlichter. "Das waren ganz besondere Momente, die wir ein Leben lang nicht vergessen werden", resümieren Jess und Ben.



"KiKA LIVE - Jess und Ben in Lappland" (KiKA): vom 26. Februar bis zum 1. März um 20:00 Uhr bei KiKA.



Alle Informationen zur Sendung stehen im Internet auf kika.de, auf kika-presse.de und im Videotext auf Tafel 200 zur Verfügung. Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Miriam Steinhoff.



