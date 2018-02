Europäische Aktienindizes eröffnen am Mittwoch tiefer DAX® (DE30 in der xStation 5) bleibt in der Nähe des 8er EMA Deutsche Börse (DB1.DE) hat ihr Jahresergebnis veröffentlicht

Zusammenfassung:Die gestrige Sitzung an der Wall Street verlief ziemlich enttäuschend, da der S&P 500 (US500) um 0,58% fiel und seine sechstägige Gewinnserie beendete. Der Dow Jones (US30) fiel aufgrund der Enttäuschung über die Gewinne von Walmart um bis zu 1%. Beim Nasdaq (US100) gab es nur wenig Veränderung, da er zum Ende des Handelstages 0,07% niedriger gehandelt wurde. Bezüglich der asiatischen Sitzung ist vor allem Chinas Hang Seng CE (CHNComp) zu erwähnen, der mit einem Plus von 2,47% das beste Ergebnis unter den wichtigsten Indizes der Region erzielte. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) blieb mit einem leichten Plus von 0,05% nahezu unverändert, der japanische Nikkei (JAP225) legte um 0,21% zu. Trotz der guten Stimmung in Asien eröffneten die europäischen Indizes am Mittwoch tiefer. Die Aktien von Telekommunikationsunternehmen und Banken sind die einzigen, die sich in der Gewinnzone befinden, während alle anderen Branchen im EURO STOXX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...