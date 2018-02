FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen waren am Mittwoch gefragt. Ebenso wie viele andere Staatspapiere aus den Euroländern legten sie im Kurs zu. Gegen Mittag stand der richtungweisende Euro-Bund-Future bei 158,73 Punkten und damit 0,22 Prozent höher als am Vortag. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um drei Basispunkte auf 0,70 Prozent.

Am Markt wurde die trübe Börsenstimmung als Grund für die Kursgewinne am Rentenmarkt genannt. Als sicher geltende Wertpapiere wie Bundesanleihen seien deshalb stärker nachgefragt worden. Hinzu kamen schwächere Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die vom Markit-Institut erhobenen Einkaufsmanagerindizes trübten sich recht deutlich ein, wenn auch von hohem Niveau aus. Analysten sprachen überwiegend von einer Normalisierung, nachdem die Indikatoren in den Monaten zuvor auf einen fast zwölfjährigen Höchststand zugelegt hatten.

Im weiteren Tagesverlauf rückt die Geldpolitik in den USA in den Fokus. Am Abend wird die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Am Markt wird auf Hinweise gehofft, wie oft die Notenbank in diesem Jahr ihren Leitzins erhöhen will. Die Notenbank selbst signalisiert bislang drei Anhebungen. An den Märkten geht der Trend angesichts einer langsam anziehenden Inflation eher in Richtung vier Erhöhungen./bgf/jkr/tos

