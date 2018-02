Berlin (ots) - "Weder Trumps ständige Verbalattacken noch der erstarkte Euro haben das Geschäft mit den Vereinigten Staaten bisher ausgebremst. So sind die USA erneut unser wichtigster Absatzmarkt. Die Zahlen unterstreichen die immense Bedeutung der USA als Handels- und Wirtschaftspartner für Deutschland. Umso mehr gilt es sich mit aller Kraft gegen nationalistische Störfeuer zu stemmen, denn mittel- und langfristig drohen Folgen für den Welthandel und damit für die Weltwirtschaft. Insbesondere Deutschland wäre davon betroffen, wenn diese Rhetorik sich weiter aufschaukelt." Dies erklärt Dr. Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), heute in Berlin zu der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Rangfolge der deutschen Handelspartner im Jahr 2017.



"Auch die Unsicherheiten, die mit dem Brexit verbunden sind, haben bereits im Vorfeld Spuren hinterlassen und geben einen Vorgeschmack auf das, worauf man sich wahrscheinlich einstellen muss. So ist Großbritannien bereits um zwei Plätze in der Rangfolge unserer wichtigsten Exportmärkte auf Platz 5 zurückgefallen. Der unschlüssige Kurs der Briten bei den Verhandlungen mit der EU macht es noch schwerer zu planen, als es ohnehin schon der Fall ist", so Bingmann abschließend.



04, Berlin, 21. Februar 2018



