Bei Daimler sorgen rechts gesinnte Mitglieder im Betriebsrat seit Monaten für Unruhe. Jetzt geht das Gremium deutlich auf Distanz.

Der Betriebsrat des Daimler-Werks in Untertürkheim hat sich in einer ausführlichen Erklärung von rechten Kollegen im Gremium distanziert. Die andauernde negative Berichterstattung über die rechte Gruppierung "Zentrum Automobil" schade dem Ruf der Belegschaft, heißt es in dem Schreiben von Mittwoch. "Das Werk Untertürkheim erscheint in den Medien mittlerweile als ein Sammelbecken für Neonazis und ein Zentrum rechtsextremer Umtriebe."

Die vier Betriebsrats-Mitglieder ...

