Arena Pharmaceuticals (WKN:A2DR4A) plant, die Phase-2-Ergebnisse von Etrasimod in diesem Quartal zu veröffentlichen. Die Investoren von Celgene (WKN:881244) sollten gut aufpassen, denn Etrasimod wirkt ähnlich wie das Multiple-Sklerose-Medikament Ozanimod, das eines der am sehnlichsten erwarteten Medikamente von Celgene darstellt. Wird Arena Pharmaceuticals Celgene übertreffen?

Wie sieht's aus?

Nachdem Celgene die wohl besten Studienergebnisse in der Mittelklasse bei Multipler Sklerose geliefert hatte, zahlte Celgene im Jahr 2015 7,2 Milliarden US-Dollar, um das selektive S1P-Rezeptor-modulierende Medikament Ozanimod in die Hände zu bekommen.



In den Phase-2-Studien trug Ozanimod nicht nur dazu bei, Rückfälle von MS zu reduzieren, sondern wies auch keine der Sicherheitsbedenken auf, die ...

