An den US-Börsen zeichnen sich zur Wochenmitte kleine Verluste ab. Der S&P-500 wird vorbörslich 0,2 Prozent niedriger indiziert. Vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank dürften sich die Anleger zurückhalten, sagen Händler. Am Markt herrsche die Erwartung vor, dass es sich klar falkenhaft lesen werde: Nachdem die Inflation jüngst spürbar angezogen habe, dürfte die Federal Reserve weitere Zinserhöhungen nicht hinauszögern. Höhere Zinsen gelten indessen als negativ für den Aktienmarkt, weil dann auch am Anleihemarkt attraktive Renditen zu erzielen sind.

Schon vor dem Fed-Protokoll werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nichtverarbeitende Gewerbe im Februar sowie die Januar-Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser veröffentlicht. Ferner wird der Präsident der Federal Reserve of Philadelphia, Patrick Harker, an der Universität von Saint Louis sprechen. Harker ist jedoch in diesem Jahr nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der Fed.

Auch einige Unternehmensergebnisse müssen verarbeitet werden. Am Dienstag nach Börsenschluss hat die Schuhhandelskette Foot Locker Geschäftszahlen vorgelegt und dabei eine höhere Dividende und Investitionen in den Ausbau des Online-Geschäfts angekündigt. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt.

Der Kurs des Kreditanbieters Lending Club bricht um 11,6 Prozent ein. Die Zahlen des Unternehmens haben die Erwartungen verfehlt.

Am Mittwoch vor der Startglocke werden der Bezahlfernsehanbieter Dish Network und die Fastfoodkette Wendy's Zahlen vorlegen.

February 21, 2018

