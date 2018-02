Cambridge, England (ots/PRNewswire) -



Schätzungsweise 2.500 Menschen werden die Printed Electronics Europe (https://www.idtechex.com/printed-electronics-europe/show/en/) besuchen, Teil der weltweit größten Veranstaltung für gedruckte, flexible und hybride Elektronik, die vom 11. bis 12. April im Estrel Messe Center in Berlin stattfindet.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140310/673848 )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/643849/IDTechEx_Printed_E lectronics.jpg )



Der einzigartige Schwerpunkt der Veranstaltung besteht darin, die Akzeptanz von gedruckter Elektronik zu beschleunigen, indem Endnutzer mit Anbietern aus der gesamten Versorgungskette zusammengebracht werden. Präsentationen von Endnutzern behandeln Fortschritte und Anwendungsfälle unter Einsatz der Technologie. Die Redner stammen aus einer Vielzahl an globalen Unternehmen, die verschiedene Industrievertikale repräsentieren, unter ihnen Beko, Johnson & Johnson, Cartamundi, Saati, Panasonic, Huawei, GE Healthcare und viele andere.



Die Veranstaltung, an der außerdem mehr als 200 Aussteller (https: //www.idtechex.com/printed-electronics-europe/show/en/exhibitors-list ) teilnehmen, wird ausgerichtet von IDTechEx, dem globalen Forschungsunternehmen für Beratungsdienste und Unternehmensinformationen, das sich darauf konzentriert, seinen Kunden eine unvoreingenommene Einschätzung von Markt und Technologie zu bieten. Die Analytiker von IDTechEx erstellen den Ablaufplan und suchen handverlesene führende Redner aus aller Welt aus, um sicherzustellen, dass die Besucher die neuesten Trends und Gelegenheiten kennenlernen und wertvolle Informationen erhalten.



Zu den wesentlichen Themen der diesjährigen Printed Electronics Europe (https://www.idtechex.com/printed-electronics-europe/show/en/) gehören Wearables im Gesundheitswesen, u. a. mit Rednern von Sanofi, Galvani, Siemens und Qualcomm, Innovation in der Automobilindustrie, u. a. mit Rednern von McLaren, Porsche und Plastic Omnium, sowie Sitzungen zu E-Textilien, dehnbarer Elektronik, struktureller Elektronik, Display-Neuheiten, Durchbrüche bei Materialien, der Produktion hybrider Elektronik und vieles mehr.



Insgesamt werden mehr als 225 Redner eine immense Bandbreite an geschäftlichen Anforderungen und aufstrebenden Basistechnologien behandeln, die von den Analytikern von IDTechEx mit einer unverblümten Einschätzung von Markt und Technologie zusammengestellt wurden.



Um die Einbindung der Teilnehmer zu fördern und ihnen die produktivste Veranstaltung zum Thema gedruckte Elektronik zu ermöglichen, bietet die Printed Electronics Europe einen Zusammenführungs-Service, der es den Teilnehmern erlaubt, sich mit anderen Teilnehmern zu vernetzen und im Vorfeld der Veranstaltung Treffen zu organisieren.



Teilnehmer sind unter anderem auch Wirtschaftsexperten, die für Wachstum, Geschäftsentwicklung, Produktentwicklung, Unternehmensführung und Technologiescouting verantwortlich sind und neue Möglichkeiten für die von ihnen repräsentierten Unternehmen erkunden sollen.



Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen, bei dieser alljährlichen Veranstaltung in Europa die neuesten Innovationen an einem einzigen Ort zu erleben und Kunden zu treffen, die in den kompletten Ablauf der Branche für gedruckte Elektronik eingebunden sind.



Die Printed Electronics Europe findet vom 11. bis 12. April im Estrel Messe Center in Berlin statt, mit von Experten geführten Meisterklassen am 10. April und am 13. April. Melden Sie sich jetzt an und Sie erhalten den Frühbucherrabatt für die Teilnahme um nur 99 EUR. Weitere Einzelheiten erfahren Sie auf http://www.PrintedElectronicsEurope.com .



OTS: IDTechEx Ltd. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58837 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58837.rss2



Pressekontakt: Chris Clare +44-(0)1223-812-300 c.clare@idtechex.com