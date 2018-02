Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch bis zum Mittag die Verluste des frühen Handelsgeschäfts ausgebaut. Damit entfaltet sich das Geschehen an der hiesigen Börse im Einklang mit anderen europäischen Märkten, deren Kurse ebenfalls nach Süden zeigen. Zudem fehlt es der Schweizer Börse an kurstreibenden Nachrichten. Der Blick der Marktteilnehmer richtet sich auf die Veröffentlichung des Sitzungsprotokoll der US-Notenbank am Mittwochabend, von dem Rückschlüsse für den weiteren Zinskurs erwartet werden.

Derzeit würde vieles für steigende Zinsen spreche, schreibt CMC Marktes in einem Kommentar. Denn die gestrige Auktion bei US-Staatsanleihen habe gezeigt, dass sich die US-Regierung immer teurer neu verschulden müsse. Die Zinsen hätten auf den höchsten Stand seit der Finanzkrise gesetzt werden müssen, um ausreichend Gebote für die neu begebenen Staatsanleihen am Markt zu finden. In diesem Umfeld hielten sich die Akteure vorsichtshalber an den Seitenlinien auf.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 11.55 Uhr 0,63% auf 8'924,71 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), der die grossen Werte weniger stark gewichtet, büsst 0,53% auf 1'471,06 ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,6% auf 10'270,89 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 26 im Minus.

Das Quartett der Kursgewinner besteht aus Dufry (+0,4%), ...

