"Der Feind meines Feindes ist mein Freund!" Kaum ein Satz charakterisiert die Konfliktzonen im Syrischen Krieg besser als diese bereits in der Antike gültige Formel. Und so könnte es sein, dass sich der türkische Präsidialdiktator Recep Tayyip Erdogan in mehr als nur einer Hinsicht verkalkuliert hat.

Der Beitrag Syrien: der Krieg geht in die nächste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...