ESSEN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief hat dank guter Geschäfte seiner Auslandstöchter im abgelaufenen Jahr deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Aber auch in Europa lief es besser für die Essener. Der bereinigte Gewinn stieg 2017 um ein Viertel auf 452,3 Millionen Euro, wie die im MDax notierte Gesellschaft am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren, die mit 3,38 Euro je Aktie eine 30 Prozent höhere Dividende bekommen sollen. Der Umsatz legte knapp 14 Prozent auf 22,6 Milliarden Euro zu.

Aufgrund der prall gefüllten Auftragsbücher und guter Aussichten auf noch mehr zeigt sich das Unternehmen optimistisch für das laufende Jahr. Hochtief habe für 2018 in Nordamerika, in der Region Asien-Pazifik und Europa Zielobjekte im Wert von rund 500 Milliarden Euro identifiziert, schrieb Unternehmenschef Marcelino Fernandes Verdes in einem Brief an die Aktionäre. Hochtief peile deshalb für 2018 einen um Sondereffekte bereinigten Konzerngewinn von 470 bis 520 Millionen Euro an./mne/jha/

ISIN DE0006070006

AXC0177 2018-02-21/13:21