BERLIN (Dow Jones)--Der CDU-Wirtschaftsrat hat vor der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts am Donnerstag über Diesel-Fahrverbote vor einem massiven finanziellen Schaden für Dieselbesitzer gewarnt. "Millionen Fahrzeuge verlieren durch Diesel-Fahrverbote per Stichtag massiv an Wert", sagte Wirtschaftsrat-Generalsekretär Wolfgang Steiger.

Gegen Einfahrverbote in Innenstädte sprechen aus seiner Sicht außerdem die gravierenden Folgen für Pendler, Handwerker und die Belieferung von Handel und Unternehmen. "Schließlich wären bei möglichen Fahrverboten nicht nur Pkw, sondern auch Kleintransporter und Lkw betroffen", mahnte Steiger.

Bei der anstehenden Entscheidung müssen die Richter darüber urteilen, ob die Kommunen zum Gesundheitsschutz der Bürger einen Bann für Selbstzünder verhängen können, wenn die Luft zu stark durch giftige Stickoxide belastet ist. Eine Hauptquelle der Gase sind die Auspuffe von Autos mit Dieselmotor. In 20 deutschen Städten werden die Grenzwerte so stark überschritten, dass die Luftqualität nur durch entschiedene Schritte verbessert werden kann.

Händler bleiben auf alten Dieseln sitzen

Schon heute stehen bei den Autohäusern hunderttausende ältere Dieselwagen auf den Höfen, die laut Kraftfahrzeuggewerbe nur mit erheblichen Abschlägen zu verkaufen sind - ein Minusgeschäft für die Händler.

Bundesregierung und Autoindustrie wollen Fahrverbote unbedingt vermeiden. Ordnet das höchste deutsche Verwaltungsgericht einen Bann an, dürfte das Vertrauen der Autokäufer in den Diesel weiter sinken. Bereits die Diskussion darüber hat dazu geführt, dass der Absatz deutlich eingebrochen ist und wieder verstärkt Benziner gekauft werden.

Für die Autobranche ist das allerdings ein Sieg mit gefährlichen Nebenwirkungen, weil Pkw mit Ottomotoren mehr Kraftstoff verbrauchen und deshalb mehr Kohlendioxid in die Luft blasen. Ab 2021 müssen die Hersteller strengere Grenzwerte für den CO2-Ausstoß erfüllen, die sie eigentlich nur mit einem hohen Diesel-Anteil in der verkauften Flotte erreichen können.

