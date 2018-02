Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Merck & Co. erweitert seine Produktpipeline auf dem Gebiet der Immunonkologie mit der Übernahme des australischen Unternehmens Viralytics. Der US-Pharmariese hat nach eigenen Angaben die Zahlung von 1,75 australische Dollar je Aktie vereinbart, oder insgesamt 502 Millionen australische Dollar (umgerechnet 394 Millionen US-Dollar). Der Preis entspricht einem Aufschlag von 160 Prozent auf den volumengewichteten durchschnittlichen Viralytics-Aktienkurs des vergangenen Monats.

Viralytics bietet eine Reihe von immunonkologischen Behandlungsmethoden für eine Reihe von Krebserkrankungen an. Merck & Co. bekommt mit der Übernahme die vollen Rechte an Cavatak, einem Mittel das derzeit in der klinischen Phase I und II getestet wird, unter anderem in Kombination mit der Keytruda anti-PD-1-Therapie von Merck.

Im November 2015 hatten beide Unternehmen vereinbart, Cavatak und Keytruda kombiniert zur Behandlung von schwarzem Hautkrebs, Prostatakrebs, Lungenkarzinomen oder Blasenkrebs zu untersuchen. Merck & Co. will die Übernahme des Unternehmens aus Sydney im zweiten Quartal abschließen.

