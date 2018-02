Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Schanghai und dem chinesischen Kernland bleiben die Börsen aufgrund des "Mondneujahrs" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.710,30 -0,14% +1,28% Euro-Stoxx-50 3.417,92 -0,50% -2,46% Stoxx-50 3.042,45 -0,37% -4,26% DAX 12.413,84 -0,59% -3,90% FTSE 7.244,46 -0,03% -5,74% CAC 5.277,45 -0,23% -0,66% Nikkei-225 21.970,81 +0,21% -3,49% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,73 +35

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,32 61,79 -0,8% -0,47 +1,5% Brent/ICE 64,96 65,25 -0,4% -0,29 -1,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.328,19 1.329,22 -0,1% -1,04 +1,9% Silber (Spot) 16,43 16,45 -0,1% -0,02 -3,0% Platin (Spot) 995,20 1.001,00 -0,6% -5,80 +7,1% Kupfer-Future 3,17 3,19 -0,5% -0,02 -3,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnen sich zur Wochenmitte kleine Verluste ab. Vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank dürften sich die Anleger zurückhalten, sagen Händler. Am Markt herrsche die Erwartung vor, dass es sich klar falkenhaft lesen werde: Nachdem die Inflation jüngst spürbar angezogen habe, dürfte die Federal Reserve weitere Zinserhöhungen nicht hinauszögern. Höhere Zinsen gelten indessen als negativ für den Aktienmarkt, weil dann auch am Anleihemarkt attraktive Renditen zu erzielen sind.

Schon vor dem Fed-Protokoll werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nichtverarbeitende Gewerbe im Februar sowie die Januar-Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser veröffentlicht. Ferner wird der Präsident der Federal Reserve of Philadelphia, Patrick Harker, an der Universität von Saint Louis sprechen. Harker ist jedoch in diesem Jahr nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der Fed.

Auch einige Unternehmensergebnisse müssen verarbeitet werden. Am Dienstag nach Börsenschluss hat die Schuhhandelskette Foot Locker Geschäftszahlen vorgelegt und dabei eine höhere Dividende und Investitionen in den Ausbau des Online-Geschäfts angekündigt. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt. Der Kurs des Kreditanbieters Lending Club bricht um 11,6 Prozent ein. Die Zahlen des Unternehmens haben die Erwartungen verfehlt. Am Mittwoch vor der Startglocke hat der Bezahlfernsehanbieter Dish Network Zahlen vorgelegt, außerdem ist der Quartalsbericht der Fastfoodkette Wendy's angekündigt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/RWE AG, Jahresergebnis

DE/1&1 Drillisch AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,0 zuvor: 53,3 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,3 zuvor: 55,5 16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -3,6% gg Vm 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 30./31. Januar

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - Händler sprechen von einer nervösen und zurückhaltenden Stimmung, weil die US-Notenbank am Abend das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung veröffentlicht. Im Blick steht dabei der Inflationsausblick, nachdem zuletzt Anzeichen für einen stärkeren Preis- und Lohndruck in den USA Befürchtungen über einen steileren Zinspfad geweckt hatten. Auch der weiter nachgebende Euro kann die Stimmung nicht stützen. Im Blick stehen auch die Anleiherenditen. Sollten sie sich stärker in die ein oder andere Richtung bewegen, könnten die Devisen- und Aktienmärkte darauf stärker reagieren. Die deutsche Zehnjahresrendite fällt leicht auf 0,70 Prozent, die Rendite der zehnjährigen US-Notes hat mit 2,89 Prozent weiterhin die Marke von 3 Prozent im Visier. Ein Anstieg über diese Marke dürfte den Druck auf die Aktienkurse laut Analysten verstärken. Die Zahlen der Deutschen Börse (plus 0,7 Prozent) sind laut Analysten etwas besser ausgefallen als gedacht. In Paris steigen Orange um 1,9 Prozent. Der Telekomkonzern hat vergangenes Jahr mehr umgesetzt und operativ verdient. Glencore gewinnen über 4 Prozent. Die 2017er Zahlen sind nach Aussage der UBS wie erwartet ausgefallen, positiv überrascht habe die Dividende. Als "durchwachsen" werden die Zahlen von OMV (plus 2,1 Prozent) bewertet. Die Aktie habe seit Jahresbeginn bereits 8 Prozent an Wert verloren, so dass einiges an Pessimismus eingepreist sei, heißt es. Einer der Tagesfavoriten im TecDAX sind GFT Technologies mit einem Plus von knapp 3 Prozent. Die Geschäftszahlen des Bankensoftwarespezialisten kommen gut an. Für Medigene geht es um gut 4 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen die Genehmigungen für erste klinische Studien im Bereich der T-Cell-Therapie erhalten hat. MTU Aero fallen im MDAX um 2,9 Prozent zurück. Die Geschäftszahlen des Triebwerkbauers haben keine großen Überraschungen gebracht. Zurückhaltend zeigen sich die Anleger bei den Autoaktien. Der Stoxx-Autoindex in Europa fällt um 0,8 Prozent. Am Donnerstag urteilt das Bundesverwaltungsgericht über mögliche Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten. Baumot ziehen zweistellig um knapp 15 Prozent an. Das aus der Twintec hervorgegangene Unternehmen ist spezialisiert auf Hardware-Nachrüstungen für Dieselfahrzeuge und könnte einer der großen Gewinner eines Fahrverbots werden. Besonders stark ist der Druck auf VW (minus 1,5 Prozent). Der Autobauer hat sich mit der IG Metall auf einen Haustarifvertrag geeinigt, der sich an den Metall-Tarifvertrag anlehnt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Di, 17:10 % YTD EUR/USD 1,2316 -0,16% 1,2329 1,2344 +2,5% EUR/JPY 132,37 -0,02% 132,81 132,28 -2,2% EUR/CHF 1,1550 -0,01% 1,1556 1,1540 -1,4% EUR/GBP 0,8846 +0,36% 0,8811 1,1340 -0,5% USD/JPY 107,49 +0,15% 107,72 107,18 -4,6% GBP/USD 1,3924 -0,51% 1,3992 1,3997 +3,1% Bitcoin BTC/USD 10.958,66 -4,53% 11.063,01 11.588,88 -23,71

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Am Mittwoch haben an den Börsen in Ostasien und Australien die positiven Vorzeichen überwogen. Unter den Börsen der Region ragte der Aktienmarkt in Taiwan mit einem Plus von 2,8 Prozent heraus, gestützt von Technologiewerten. Die Titel des taiwanischen Linsenherstellers und Apple-Zulieferers Largan Precision schossen um 7,3 Prozent nach oben und machten damit den Löwenanteil ihrer Februarverluste wieder wett. In Hongkong stieg das Marktbarometer HSI um 1,8 Prozent auf 31.439 Punkte. "Für den Rest des Jahres gibt es mehr Gründe, für den chinesischen Aktienmarkt optimistischer zu sein als für die meisten anderen Märkte entwickelter Staaten wie zum Beispiel den der USA. Die Bewertungen erscheinen nachvollziehbar und sind gerade bei Qualitätsaktien nicht zu sehr gestiegen. Auch das makroökonomische Bild spricht für diese Aktien", sagte Investmentstratege Andy Rothman von Matthews Asia. In Tokio schloss der Nikkei-225 nach einer volatilen Sitzung gut behauptet. Die erste Lesung eines Einkaufsmanagerindexes hatte sich in Japan im Februar abgeschwächt, verharrte aber im Expansionsbereich. In Australien schloss der S&P/ASX-200 nach anfänglichen Abgaben gut behauptet. Im Anschluss an die Vorlage ihrer Halbjahreszahlen ermäßigten sich die Bergbauwerte BHP Billiton und Fortescue um 4,8 bzw. 4,7 Prozent. Nach Geschäftszahlen im Rahmen der Markterwartungen sanken Santos um 3,1 Prozent. In Südkorea zeigte sich der Kospi mit einer freundlichen Tendenz. Das Land untermauerte seine Haltung zu einem freien Welthandel durch die Unterzeichnung eines Handelsabkommens mit fünf mittelamerikanischen Staaten, nachdem die USA sich zunehmend protektionistisch verhalten. Hyundai Motor legten um 4,2 Prozent zu, nachdem der Automobilkonzern ein neues SUV-Model präsentiert hatte. Der feste Dollar drückte auf die Preise für Erdöl und Gold. Die global gehandelte Erdölsorte Brent verlor im späten asiatischen Geschäft 1,3 Prozent auf 64,41 US-Dollar je Fass.

CREDIT

