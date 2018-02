DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Schanghai und dem chinesischen Kernland bleiben die Börsen aufgrund des "Mondneujahrs" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.710,30 -0,14% +1,28% Euro-Stoxx-50 3.417,92 -0,50% -2,46% Stoxx-50 3.042,45 -0,37% -4,26% DAX 12.413,84 -0,59% -3,90% FTSE 7.244,46 -0,03% -5,74% CAC 5.277,45 -0,23% -0,66% Nikkei-225 21.970,81 +0,21% -3,49% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,73 +35

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,32 61,79 -0,8% -0,47 +1,5% Brent/ICE 64,96 65,25 -0,4% -0,29 -1,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.328,19 1.329,22 -0,1% -1,04 +1,9% Silber (Spot) 16,43 16,45 -0,1% -0,02 -3,0% Platin (Spot) 995,20 1.001,00 -0,6% -5,80 +7,1% Kupfer-Future 3,17 3,19 -0,5% -0,02 -3,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnen sich zur Wochenmitte kleine Verluste ab. Vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank dürften sich die Anleger zurückhalten, sagen Händler. Am Markt herrsche die Erwartung vor, dass es sich klar falkenhaft lesen werde: Nachdem die Inflation jüngst spürbar angezogen habe, dürfte die Federal Reserve weitere Zinserhöhungen nicht hinauszögern. Höhere Zinsen gelten indessen als negativ für den Aktienmarkt, weil dann auch am Anleihemarkt attraktive Renditen zu erzielen sind.

Schon vor dem Fed-Protokoll werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nichtverarbeitende Gewerbe im Februar sowie die Januar-Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser veröffentlicht. Ferner wird der Präsident der Federal Reserve of Philadelphia, Patrick Harker, an der Universität von Saint Louis sprechen. Harker ist jedoch in diesem Jahr nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der Fed.

Auch einige Unternehmensergebnisse müssen verarbeitet werden. Am Dienstag nach Börsenschluss hat die Schuhhandelskette Foot Locker Geschäftszahlen vorgelegt und dabei eine höhere Dividende und Investitionen in den Ausbau des Online-Geschäfts angekündigt. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt. Der Kurs des Kreditanbieters Lending Club bricht um 11,6 Prozent ein. Die Zahlen des Unternehmens haben die Erwartungen verfehlt. Am Mittwoch vor der Startglocke hat der Bezahlfernsehanbieter Dish Network Zahlen vorgelegt, außerdem ist der Quartalsbericht der Fastfoodkette Wendy's angekündigt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/RWE AG, Jahresergebnis

DE/1&1 Drillisch AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,0 zuvor: 53,3 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,3 zuvor: 55,5 16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -3,6% gg Vm 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 30./31. Januar

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - Händler sprechen von einer nervösen und zurückhaltenden Stimmung, weil die US-Notenbank am Abend das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung veröffentlicht. Im Blick steht dabei der Inflationsausblick, nachdem zuletzt Anzeichen für einen stärkeren Preis- und Lohndruck in den USA Befürchtungen über einen steileren Zinspfad geweckt hatten. Auch der weiter nachgebende Euro kann die Stimmung nicht stützen. Im Blick stehen auch die Anleiherenditen. Sollten sie sich stärker in die ein oder andere Richtung bewegen, könnten die Devisen- und Aktienmärkte darauf stärker reagieren. Die deutsche Zehnjahresrendite fällt leicht auf 0,70 Prozent, die Rendite der zehnjährigen US-Notes hat mit 2,89 Prozent weiterhin die Marke von 3 Prozent im Visier. Ein Anstieg über diese Marke dürfte den Druck auf die Aktienkurse laut Analysten verstärken. Die Zahlen der Deutschen Börse (plus 0,7 Prozent) sind laut Analysten etwas besser ausgefallen als gedacht. In Paris steigen Orange um 1,9 Prozent. Der Telekomkonzern hat vergangenes Jahr mehr umgesetzt und operativ verdient. Glencore gewinnen über 4 Prozent. Die 2017er Zahlen sind nach Aussage der UBS wie erwartet ausgefallen, positiv überrascht habe die Dividende. Als "durchwachsen" werden die Zahlen von OMV (plus 2,1 Prozent) bewertet. Die Aktie habe seit Jahresbeginn bereits 8 Prozent an Wert verloren, so dass einiges an Pessimismus eingepreist sei, heißt es. Einer der Tagesfavoriten im TecDAX sind GFT Technologies mit einem Plus von knapp 3 Prozent. Die Geschäftszahlen des Bankensoftwarespezialisten kommen gut an. Für Medigene geht es um gut 4 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen die Genehmigungen für erste klinische Studien im Bereich der T-Cell-Therapie erhalten hat. MTU Aero fallen im MDAX um 2,9 Prozent zurück. Die Geschäftszahlen des Triebwerkbauers haben keine großen Überraschungen gebracht. Zurückhaltend zeigen sich die Anleger bei den Autoaktien. Der Stoxx-Autoindex in Europa fällt um 0,8 Prozent. Am Donnerstag urteilt das Bundesverwaltungsgericht über mögliche Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten. Baumot ziehen zweistellig um knapp 15 Prozent an. Das aus der Twintec hervorgegangene Unternehmen ist spezialisiert auf Hardware-Nachrüstungen für Dieselfahrzeuge und könnte einer der großen Gewinner eines Fahrverbots werden. Besonders stark ist der Druck auf VW (minus 1,5 Prozent). Der Autobauer hat sich mit der IG Metall auf einen Haustarifvertrag geeinigt, der sich an den Metall-Tarifvertrag anlehnt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Di, 17:10 % YTD EUR/USD 1,2316 -0,16% 1,2329 1,2344 +2,5% EUR/JPY 132,37 -0,02% 132,81 132,28 -2,2% EUR/CHF 1,1550 -0,01% 1,1556 1,1540 -1,4% EUR/GBP 0,8846 +0,36% 0,8811 1,1340 -0,5% USD/JPY 107,49 +0,15% 107,72 107,18 -4,6% GBP/USD 1,3924 -0,51% 1,3992 1,3997 +3,1% Bitcoin BTC/USD 10.958,66 -4,53% 11.063,01 11.588,88 -23,71

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Am Mittwoch haben an den Börsen in Ostasien und Australien die positiven Vorzeichen überwogen. Unter den Börsen der Region ragte der Aktienmarkt in Taiwan mit einem Plus von 2,8 Prozent heraus, gestützt von Technologiewerten. Die Titel des taiwanischen Linsenherstellers und Apple-Zulieferers Largan Precision schossen um 7,3 Prozent nach oben und machten damit den Löwenanteil ihrer Februarverluste wieder wett. In Hongkong stieg das Marktbarometer HSI um 1,8 Prozent auf 31.439 Punkte. "Für den Rest des Jahres gibt es mehr Gründe, für den chinesischen Aktienmarkt optimistischer zu sein als für die meisten anderen Märkte entwickelter Staaten wie zum Beispiel den der USA. Die Bewertungen erscheinen nachvollziehbar und sind gerade bei Qualitätsaktien nicht zu sehr gestiegen. Auch das makroökonomische Bild spricht für diese Aktien", sagte Investmentstratege Andy Rothman von Matthews Asia. In Tokio schloss der Nikkei-225 nach einer volatilen Sitzung gut behauptet. Die erste Lesung eines Einkaufsmanagerindexes hatte sich in Japan im Februar abgeschwächt, verharrte aber im Expansionsbereich. In Australien schloss der S&P/ASX-200 nach anfänglichen Abgaben gut behauptet. Im Anschluss an die Vorlage ihrer Halbjahreszahlen ermäßigten sich die Bergbauwerte BHP Billiton und Fortescue um 4,8 bzw. 4,7 Prozent. Nach Geschäftszahlen im Rahmen der Markterwartungen sanken Santos um 3,1 Prozent. In Südkorea zeigte sich der Kospi mit einer freundlichen Tendenz. Das Land untermauerte seine Haltung zu einem freien Welthandel durch die Unterzeichnung eines Handelsabkommens mit fünf mittelamerikanischen Staaten, nachdem die USA sich zunehmend protektionistisch verhalten. Hyundai Motor legten um 4,2 Prozent zu, nachdem der Automobilkonzern ein neues SUV-Model präsentiert hatte. Der feste Dollar drückte auf die Preise für Erdöl und Gold. Die global gehandelte Erdölsorte Brent verlor im späten asiatischen Geschäft 1,3 Prozent auf 64,41 US-Dollar je Fass.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen legen am Mittwoch zu. Die Anleger hielten sich momentan mit Käufen zurück, so ein Marktteilnehmer. Im Fokus stünden die zehnjährigen US-Anleihen, deren Rendite Richtung 3 Prozent steige - aktuell liegt sie bei 2,89 Prozent. Der nächste Impuls könnte von der Veröffentlichung des Fed-Protokolls der Sitzung vom 30./31. Januar am Abend kommen. Die Societe Generale hält es für möglich, dass dieses recht falkenhaft ausfallen wird angesichts der höheren Zuversicht der Fed-Mitglieder, was die Inflationsentwicklung betrifft. Unter den Anlegern gehe die Sorge um, dass die Fed die Zinsen 2018 gleich vier Mal anheben wird. Im Konsens werden bislang aber nur drei Schritte erwartet. Die Commerzbank weist darauf hin, dass sich mit der neuen Zusammensetzung auch der Ton innerhalb des Fed-Offenmarktausschusses leicht ins Falkenhafte verschoben haben könnte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Neuer Deutsche-Börse-Chef erklärt 2018 zum Jahr des Neuanfangs

Die Deutsche Börse bemüht sich um einen Neuanfang. Bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr distanzierte sich der neue Börsenchef Theodor Weimer von seinem Vorgänger Carsten Kengeter, dessen Amt er zu Beginn des Jahres übernommen hat.

VW-Beschäftigte erhalten 4,3 Prozent mehr Lohn bei 2 Jahren Laufzeit

In den Verhandlungen über einen neuen Haustarif-Vertrag haben Volkswagen und die IG Metall in der Nacht eine Vereinbarung mit Laufzeit bis Ende April 2020 erzielt. Die 120.000 Beschäftigten bekommen ab Mai 4,3 Prozent mehr Lohn, wie die IG Metall mitteilte. Für die Monate Februar bis April erhalten sie eine Einmalzahlung von 100 Euro.

Porsche hält am Diesel fest

Trotz sinkender Dieselverkäufe hält Porsche an dem Selbstzünder fest. Der neue Cayenne, der seit Ende 2018 mit einem Benzinmotor verfügbar ist, soll künftig ebenfalls mit einem Dieselaggregat zu kaufen sein, sagte ein Sprecher des Unternehmens.

Bastei Lübbe schreibt Verlust wegen Abschreibungen

Der Verlag Bastei Lübbe ist in den ersten neun Monaten 2017/18 zwar dank seiner Weltbestseller-Autoren Ken Follett und Dan Brown in seinem Kerngeschäft gewachsen, schreibt aber wegen hoher Sonder- und Einmaleffekte rote Zahlen.

Beate Uhse meldet auch für niederländische Tochter Insolvenz an

Der insolvente Erotikkonzern Beate Uhse will auch seine niederländische Tochtergesellschaft selbst sanieren. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es für die Beate Uhse Netherlands BV beim Amtsgericht Flensburg die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt.

Bosch startet neue Sparte für vernetzte Mobilität

Bosch reagiert auf die steigende Nachfrage nach Mobilitätslösungen und hat dazu einen eigenen Geschäftsbereich ins Leben gerufen. Im Bereich Connected Mobility Solutions sollen mehr als 600 Mitarbeiter digitale Mobilitätsdienstleistungen entwickeln und vertreiben, wie etwa Mitfahrservices oder Sharing-Angebote. "Das vernetzte Fahren ist für Bosch ein Wachstumsfeld", erklärte Bosch-CEO Volkmar Denner zur Eröffnung der Konferenz "Bosch Connected World".

Covestro beteiligt Mitarbeiter mit 330 Millionen Euro am Erfolg

Covestro beteiligt seine Mitarbeiter am Konzernüberschuss von 2 Milliarden Euro aus dem vergangenen Jahr. Weltweit zahlt der von Bayer abgespaltene Kunststoffspezialist seiner Belegschaft nach eigenen Angaben eine Erfolgsbeteiligung von etwa 330 Millionen Euro. Davon entfallen 174 Millionen Euro auf die rund 7.500 Beschäftigten in Deutschland.

GFT Technologies verdient weniger, Umsatz stabil

Belastet von Restrukturierungskosten und Investitionen in neue Technologien hat der IT-Dienstleister GFT im abgelaufenen Jahr operativ weniger verdient. Zusätzlich gab es Gegenwind von der Währungseite durch das schwache britische Pfund.

Intershop schafft 2017 operativ Rückkehr in Gewinnzone

Die Intershop Communications AG hat 2017 ein leicht positives operatives Ergebnis erreicht und erstmals seit vier Jahren wieder einen Umsatzzuwachs verbucht.

Medigene erhält grünes Licht für Studiendesign

Das Biotechunternehmen Medigene hat ein wichtiges Etappenziel bei der Entwicklung seines Hoffnungsträgers erzielt. Medigene hat von der zuständigen Behörde die Genehmigung für das Studiendesign einer neuen Krebsimmuntherapie erhalten. Investoren reagieren daraufhin mit weiter Aktienkäufen: Die Medigene-Aktie klettert um gut 4 Prozent auf den höchsten Stand seit Herbst 2009.

MTU Aero Engines übertrifft Erwartungen und will weiter wachsen

Der Triebwerkshersteller und Wartungsspezialist MTU Aero Engines hat im vergangenen Geschäftsjahr sowohl seine eigene Zielsetzung als auch die der Analysten übertroffen. Die Aktionäre wird MTU mit einer höheren Dividende von 2,30 Euro je Aktie nach 1,90 Euro an der Geschäftsentwicklung teilhaben lassen. Für das laufende Jahr hat sich das Unternehmen weiteres Wachstum vorgenommen.

Telefonica Deutschland erreicht eigene Ziele - Ausblick verhalten

Telefonica Deutschland hat dank eines guten Schlussquartals die eigenen Erwartungen im vergangenen Jahr erfüllt. Während der Umsatz leicht sank, stieg das bereinigte operative Ergebnis sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr leicht.

Hotelkonzern Accor steigert Gewinn 2017 kräftig

Die französische Hotelkette Accor hat im vergangenen Jahr von einer starken Nachfrage in ihren wichtigsten Märkten profitiert. Sowohl Umsatz als auch Gewinn legten 2017 kräftig zu.

Air France streicht wegen Streiks jeden zweiten Langstreckenflug

Flugreisende bei Air France müssen am Donnerstag mit Ausfällen rechnen: Wegen eines Streiks wird voraussichtlich jeder zweite Langstreckenflug von Paris aus gestrichen, wie die Gesellschaft mitteilte. Auch jeder vierte Mittelstreckenflug dürfte ausfallen. "Störungen und Verspätungen sind nicht ausgeschlossen", hieß es weiter.

IT-Dienstleister Atos macht mit Digitalisierung mehr Gewinn

Der französische IT-Dienstleister Atos hat 2017 von starker Nachfrage großer Organisationen profitiert. Während der Umsatz organisch um 2,3 Prozent auf 12,69 Milliarden Euro stieg, blieben unter dem Strich 601 Millionen Euro und damit 11 Prozent mehr Nettogewinn als im Vorjahr.

Fidessa akzeptiert Milliarden-Angebot von Temenos

Das schweizerische Software-Unternehmen Temenos und die britische Fidessa Group sind sich handelseinig. Fidessa, ein britischer Betreiber und Anbieter von Handelssystemen und Finanzinformationen, nahm das Übernahmeangebot der Schweizer an, das Fidessa mit rund 1,4 Milliarden Pfund bewertet.

Glencore übertrifft Erwartungen mit starkem Gewinnanstieg

Der Rohstoffkonzern Glencore hat im vergangenen Jahr den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Die Erlöse kletterten um ein Drittel auf 205,48 Milliarden US-Dollar, wie die Glencore plc mitteilte.

Hunderte KFC-Filialen in Großbritannien weiter wegen Hühnchen-Lieferproblemen zu

Hühnchenbrater ohne Geflügel: Bei Kentucky Fried Chicken in Großbritannien bleiben weiterhin hunderte Filialen wegen Lieferproblemen von DHL geschlossen. Betroffen seien rund 450 von landesweit 900 Läden, erklärte die US-Fastfoodkette. Jeden Tag könnten mehr und mehr Lieferungen von Hühnchenfleisch wieder aufgenommen werden, einige Filialen dürften aber bis Ende der Woche geschlossen bleiben, warnte KFC seine hungrigen Fans.

Lloyds steigert Gewinn und kauft Aktien zurück

Die britische Bank Lloyds hat ihren Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich gesteigert. Die Erwartungen hat die Bank aber verfehlt. Die Aktionäre können sich über ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1 Milliarde Pfund und eine höhere Dividende freuen.

Orange steigert operativen Gewinn und erhöht Dividende

Der französische Telekomkonzern Orange hat dank wieder anziehender Geschäfte in der Heimat und Spanien vergangenes Jahr mehr umgesetzt und operativ verdient. Das Unternehmen stellte zudem weitere Dividendenzuwächse in Aussicht und bestätigte den Ausblick für das laufende Jahr.

