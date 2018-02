Unterföhring (ots) -



Erstklassige Spannung am Anschlag: Die Kinovorlage für "The Exorcist" gilt unter Kennern als einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Die unheilvolle Stimmung des Originals findet sich auch in der TV-Adaption, die u.a. mit Geena Davis ("Thelma & Louise") erstklassig besetzt wurde. Der verzweifelte Kampf zweier ungleicher Priester (Alfonso Herrera und Ben Daniels) gegen das übernatürliche Grauen war so erfolgreich, dass die Serie für eine zweite Staffel verlängert wurde ... ProSieben zeigt zehn Folgen der ersten Staffel von "The Exorcist" ab Mittwoch, 28. Februar 2018, um 22:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



Inhalt: Der enthusiastische, junge Priester Tomas Ortega (Alfonso Herrera) kümmert sich aufopferungsvoll um seine Gemeinde in einem Randbezirk von Chicago. Sein Leben verläuft in ruhigen Bahnen, doch dann hat er plötzlich äußerst reale Visionen: Tomas sieht einen älteren Priester, den abgebrühten Pater Marcus Keane (Ben Daniels), bei dessen furchteinflößender Arbeit in einem Armenviertel von Mexico City. Keane ist dabei, geradezu fanatisch um die Seele eines offenbar von Dämonen besessenen Jungen zu kämpfen. Obwohl Tomas von Keanes archaischen Methoden abgestoßen ist, wird er ihn bald brauchen. In seiner friedlichen Gemeinde kommt es in der gutbürgerlichen Familie von Angela (Geena Davis) und Henry Rance (Alan Ruck) zu unerklärlichen Veränderungen im Verhalten der ältesten Tochter Katherine (Brianne Howey). Diese weigert sich, ihr Zimmer zu verlassen. Seltsame Geräusche sind durch die Wände zu hören. Angela glaubt, dass das Haus von etwas unsagbar Bösem heimgesucht wird. In ihrer Not fleht sie Pater Tomas an, ihr zu helfen ...



"The Exorcist" (OT: "The Exorcist") Zehn Folgen der ersten Staffel Zum ersten Mal im Free-TV Ab Mittwoch, 28. Februar 2018, um 22:15 Uhr USA, 2016 Genre: Fantasy / Thriller Creator: Jeremy Slater



