- Kürzlich in Vancouver und Washington, D.C. eröffnete Hotels kommen in die begehrte Liste

Der Trump Hotel Group ist es eine Ehre, bekanntgeben zu dürfen, dass ihre beiden neuesten Hotels, das Trump International Hotel Washington, D.C. und das Trump International Hotel Tower Vancouver als Forbes-Fünf-Sterne-Hotels ausgezeichnet wurden.

Es ist ungewöhnlich, dass zwei neue Hotels diese prestigeträchtige Auszeichnung schon im ersten Betriebsjahr erhalten, und der Hotelgruppe ist es eine Ehre, dass diese neuesten Einrichtungen zu den anderen Forbes-Fünf-Sterne-Hotels im Portfolio hinzukommen: Trump International Hotel Tower Chicago, Trump International Hotel Tower New York und Trump International Hotel Waikiki.

Der Forbes Travel Guide, die weltweite Autorität im Bereich Luxusreisen, schickt weltweit anonyme, professionelle Inspektoren los, um Hotels, Restaurants und Wellness-Einrichtungen auf bis zu 800 objektive Standards für Service und Einrichtungen zu überprüfen.

"Es ist uns eine riesige Ehre, dass unsere beiden neuesten Hotels so bald nach der Eröffnung als Forbes-Fünf-Sterne-Hotels ausgezeichnet werden", sagte Eric Trump, Executive Vice President der Trump Organization. "Dieser Erfolg ist eine unglaubliche Leistung und ein wahres Zeugnis für die Arbeit unserer Hotelteams, die den beispiellosen Service anbieten, der so typisch für unsere Marke ist."

Über unsere Forbes-Fünf-Sterne-Hotels:

Trump International Hotel Tower Chicago

Im Herzen der Stadt, 92 Stockwerke über Loop und North Michigan Avenue, bietet das Trump International Hotel Tower Chicago 339 luxuriös ausgestattete Gästezimmer sowie Sixteen, das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant.

Trump International Hotel Tower New York

Das stattliche Trump International Hotel Tower New York, das auf Central Park und Columbus Circle herabblickt, ist das einzige Forbes-Fünf-Sterne und AAA-Fünf-Diamanten-Hotel mit einem Fünf-Sterne- und Fünf-Diamanten-Restaurant, dem Jean Georges. Es ist ein Schmuckstück, in dem Service, Stil und Exklusivität erster Güte angeboten werden.

Trump International Hotel Tower Vancouver

Das Trump International Hotel Tower Vancouver, das erst im vergangenen Jahr mitten in Downtown eröffnet wurde, ist ein gewundener, 360 Millionen USD werter Turm, der vom berühmten Architekten Arthur Erickson gestaltet wurde. Als eines der höchsten Gebäude der Stadt besitzt das Hotel 147 Luxus-Gästezimmer und -suiten, das preisgekrönte chinesische Restaurant für gehobene Küche Mott 32, die Ultra-Lounge der Stadt Drai's Vancouver sowie die Trump Champagne Lounge. Vor der Eröffnung im Februar 2017 wurde das Hotel im Forbes Travel Guide als eine der mit den meisten Erwartungen verbundenen Hoteleröffnungen des Jahres bezeichnet.

Trump International Hotel Waikiki

Mit seiner zweistöckigen Außenlobby mit umfassendem Meerblick und einer Ausstattung, die die reiche Geschichte der Insel widerspiegelt, ist das Trump Waikiki das einzige Fünf-Sterne-Hotel im Forbes Travel Guide in Oahu seit 2015 sowie seit 76 Monaten in Folge das Hotel Nr. 1 von TripAdvisor in Honolulu.

Trump International Hotel Washington, D.C.

Das kürzlich eröffnete Trump International Hotel, Washington, D.C. besitzt 263 mit prächtigem Luxus ausgestattete Gästezimmer und Suiten, die zu den größten in Washington, D.C. zählen. Sie verfügen über imposante, 16 Fuß hohe Decken, hoch ragende Fenster, wunderschön restaurierte Holzbauteile und glitzernde Wand- und Kronleuchter aus Kristall. Das Hotel bietet außerdem auf insgesamt 38.000 Quadratfuß Raum für Konferenzen und Events, u. a. im opulenten, 13.200 Quadratfuß großen Presidential Ballroom, dem größten in den Luxushotels in D.C. Ferner gibt es eine 10.000 Quadratfuß große Wellness-Einrichtung von IVANKA TRUMP, ein Fitness-Zentrum sowie D.C.s erstes BLT-Prime-Restaurant mit Chefkoch David Burke.

Über den Forbes Travel Guide

Der Forbes Travel Guide ist der goldene Standard für Luxus-Gastronomie-Bewertungen weltweit. Mehr Informationen über den Forbes Travel Guide finden Sie unter ForbesTravelGuide.com. Eine detaillierte Erläuterung dazu, wie die Sterne-Bewertungen des Forbes Travel Guide erstellt werden, finden Sie hier.

Über die TRUMP HOTEL GROUP

Die Trump Hotel Group ist die weltbekannte Hotelmarke und Verwaltungsgesellschaft für Trump Hotels, SCION Hotels and Resorts und American IDEA Hotels. Unter Führung des erfahrenen Branchenveteranen Eric Danziger ist die Trump Hotel Group Teil der Trump Organization unter der Führung von Donald Trump Jr. und Eric Trump.

