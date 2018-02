Frankfurt - Die starken Wachstumsraten der Schwellenländer haben sich in den letzten Jahren deutlich abgeschwächt, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Jedoch würden viele Länder nach wie vor ein ansprechendes Wachstumspotenzial besitzen. Auch Indien erscheine weiterhin vielversprechend, nicht zuletzt auch durch eine wachsende Konsumbereitschaft der Bevölkerung des Subkontinents, wie Siddharth Mehta-Thomas, Fondsberater des ACATIS India Value Equities (ISIN DE000A141SG1/ WKN A141SG) aus dem indischen Bangalore im Gespräch mit "ChampionsNews" berichte.

