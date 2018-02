Berlin - Die Ratingagentur Scope hat den weltweit in Aktien und Anleihen investierenden Fonds Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund (ISIN LU0640488648/ WKN A1J9G4) mit B ("gut") bewertet, so die Experten von Scope Analysis.Der Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund sei ein aktiv gemanagter Mischfonds, der einen jährlichen Ertrag von 5% aus Anlagen in Aktien und Anleihen anstrebe und Covered-Call-Optionen nutze, um zusätzliche Erträge zu generieren. Der Fonds werde unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Im Fokus stehe die Generierung regelmäßiger Erträge bei einer im Vergleich zu einem reinen Aktienportfolio geringeren Volatilität bzw. geringerem Risiko.

