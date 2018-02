Wien - Anfang des Jahres verkündete Mark Mobius nach rund 30 Jahren bei Franklin Templeton seinen Rückzug, so die Experten von "FONDS professionell".Die Finanzwelt sei davon ausgegangen, dass sich der 80-Jährige endgültig in den Ruhestand verabschiedet habe. Doch weit gefehlt! Nun habe der ehemalige Executive Chairman der Templeton Emerging Markets Group (TEMG) auf einer Konferenz in Mumbai verkündet, dass er seinen eigenen Emerging- und Frontier-Markets-Fonds mit Fokus auf Nachhaltigkeitskriterien auflege.

