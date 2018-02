Frankfurt am Main (ots) - bpt-Fachforum "Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung" am Dienstag, den 6. März 2018, in der Bayerischen Landesvertretung, Berlin



Programm:



ab 10.30 Uhr - Eintreffen der Teilnehmer



11.00 - 12.30 Uhr - Thema "EU-Tierarzneimittelrecht"



- Zu den Trilogverhandlungen: Werdegang der Neuordnung des EU-Tierarzneimittelwesens (Mag. Viktor Szontagh, Attaché für Veterinärangelegenheiten, Ständige Vertretung Österreichs bei der EU) - Die Position der europäischen Tierärzteschaft zur Novelle des EU-Tierarzneimittelrechts (Dr. Rens van Dobbenburgh, FVE-Vizepräsident) - Zur Diskussion um "kritische Antibiotika" - Können Verbote helfen, das Resistenzproblem zu minimieren? (Prof. Dr. Manfred Kietzmann, TiHo Hannover)



12.30 - 13.30 Uhr - Mittagspause (Imbiss)



13.30 - 15.00 Uhr - Thema "Tierärztliche Hausapothekenverordnung"



- ...aus Sicht der beamteten Tierärzte/Überwachungsbehörden (Dr. Arno Piontkowski, BbT-Vizepräsident) - ...die Position der praktizierenden Tierärzte (Dr. Siegfried Moder, bpt-Präsident) - ...die rechtliche Sichtweise (Dr. Wolfgang Hansen, Rechtsanwalt)



15.00 - 15.30 Uhr - Kaffeepause



15.30 - 16.30 Uhr - Thema "Evaluierung der 16. AMG-Novelle in 2019"



- Der Prozess der Evaluierung der 16. AMG-Novelle - aktuelle Planung des BMEL (RD Dr. Anke Schröder, BMEL) - Was kann das staatliche Antibiotikamonitoring vom privaten QS-Antibiotikamonitoring lernen? (Thomas May, QS GmbH, Bonn) - Was muss sich aus Sicht der praktizierenden Tierärzte ändern? (PD Dr. Andreas Palzer, bpt-Präsidium



Moderation: Heiko Färber (bpt-Geschäftsführer)



Programm zum Download und Anmeldung (erbeten bis 28.02.) unter http://ots.de/x7lDBd



