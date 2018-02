Themen heute:

TARGOBANK startet Angebot für Geschäftskunden /// Covestro setzt profitablen Wachstumskurs mit Rekordjahr fort



1.

Nach erfolgreichem Abschluss der Pilotphase startet die TARGOBANK deutschlandweit mit einem neuen Produkt- und Serviceangebot für Geschäftskunden. Es richtet sich an Selbstständige und Freiberufler und ist ab sofort in allen Filialen des Instituts erhältlich.

Selbstständige und Freiberufler können zur Erledigung ihres geschäftlichen Zahlungsverkehrs ab sofort aus einem Angebot von verschiedenen Business-Konten und Business-Kreditkarten wählen. Zugleich erweitert die TARGOBANK ihr Finanzierungsangebot für Geschäftskunden um den neuen Business-Kredit zur freien geschäftlichen Verwendung. Er ergänzt den Kredit für Selbstständige, der sich an Selbstständige und Freiberufler mit einem privaten Finanzierungswunsch richtet. Der Business-Kredit kann unkompliziert mit wenigen Unterlagen beantragt werden. Danach erhält der Geschäftskunde innerhalb von 48 Stunden eine Kreditentscheidung. In den Filialen stehen der Kundengruppe persönliche Ansprechpartner bei allen Finanzfragen zur Seite. Das spezielle Geschäftskunden Center ist zusätzlich unter telefonisch von montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr erreichbar. "Mit dem Eintritt in das Geschäftskundensegment setzen wir unsere Wachstumsstrategie weiter fort", sagt man bei der Bank. "Damit verfolgen wir die Diversifizierung unseres Geschäftsmodells konsequent weiter. Über TARGO Commercial Finance bieten wir bereits Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring und Leasing für mittelständische Unternehmen." Geschäftskunden, die mit dem Bankinstitut zusammenarbeiten, profitieren von zahlreichen Vorteilen.

2.

Der Werkstoffhersteller Covestro blickt auf ein herausragendes Geschäftsjahr 2017 zurück. Angetrieben durch eine höhere Nachfrage nach hochwertigen Kunststoffen sowie signifikant höhere Margen hat das Unternehmen den Konzernumsatz im zurückliegenden Geschäftsjahr um 18,8 % auf 14,1 Mrd. Euro gesteigert.

Für das Jahr 2018 rechnet Covestro mit solidem Wachstum in den Hauptabnehmerbranchen - etwa in der Automobil-, Möbel- und Bauwirtschaft sowie in der Elektro- und Elektronikindustrie. Dabei sieht Covestro vor allem die gesellschaftliche Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit als Wachstumstreiber. "In immer mehr Branchen werden verstärkt nachhaltige Lösungen gesucht - und genau die bieten wir. Wir sind hervorragend positioniert, um von dem überdurchschnittlichen Wachstumspotenzial dieser Zukunftssegmente zu profitieren", sagt man beim Unternehmen. Als Beispiele werden Themen wie E-Mobilität, energieeffizientes Bauen oder stromsparende LED-Leuchtmittel genannt.

