Der Immobilienwirtschaft in Deutschland geht es gut und der Druck auf die Mieten in Großstädten lässt nach. Die Entwicklungen in Büro- und Einzelhandels-Immobilien sind jedoch gemischt. So können Anleger in aussichtsreiche Marktsegmente einsteigen.Einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge setzt sich der Höhenflug der Immobilienwirtschaft fort. "Die Party ist noch nicht vorbei", sagte Andreas Mattner, Präsident des Verbands "Zentrale Immobilien Ausschuss" (ZIA). Die deutschen Immobilienmärkte entwickeln sich trotz zunehmender Verknappung bei Wohn- und Wirtschaftsimmobilien und einer historisch hohen Nachfrage nach Immobilieninvestments anhaltend stabil, lauten die Ergebnisse des Frühjahrsgutachtens 2018 des "Rats der Immobilienweisen", den der ZIA beauftragt.

