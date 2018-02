Die USA erfreuen sich eines robusten Wirtschaftswachstums, niedriger Arbeitslosigkeit und kräftig steigender Häuserpreise. Ein Anziehen der Inflation wäre da absolut normal. Aber diesmal wird es anders kommen.

Nur auf den ersten Blick sieht aktuell alles nach einem deutlichen Anstieg der Inflation in den USA aus. Tatsächlich sind nach dem Arbeitsmarktbericht für Januar und der Bekanntgabe der Januar-Daten für die Inflation Sorgen über eine höhere Inflation aufgekommen. Den veröffentlichten Daten zufolge sind die Verbraucherpreise in den USA im Januar gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vormonat lag die Steigerung sogar bei 0,5 Prozent.

Der Hauptgrund für diesen Anstieg liegt jedoch in der extremen Kälte der vergangenen Wochen an der Ostküste der USA. Etwas anders sieht die Entwicklung bereits aus, wenn man die Preisentwicklung ohne die schwankenden Preise für Energie und Nahrungsmittel betrachtet. Die Veränderungsrate gegenüber dem Vormonat fiel hier mit 0,3 Prozent nur leicht höher aus als in den Vormonaten. Für den ersten Monat eines Kalenderjahres ist dies keine allzu große Überraschung.

Trotz Saisonbereinigung zeigt sich gerade im Januar besonders bei den Dienstleistungspreisen sehr oft eine leicht stärkere Dynamik. Vor allem bei den Gesundheitskosten war dies auch beim jüngsten Berichtsmonat der Fall. Hinzu kam noch ein witterungsbedingter kräftiger Preisanstieg im Segment Bekleidung, nachdem sich hier in den vorausgegangenen Monaten ein stetiger Preisrückgang vollzogen hatte. Dennoch zeigt diese Kernrate gegenüber dem Vorjahresmonat keine Beschleunigung der Inflation. Sie liegt wie im Dezember nur bei 1,8 Prozent über dem Vorjahreswert.

Doch wie geht es weiter? Im Jahresverlauf dürfte die Inflationsrate bei einem insgesamt weiter robusten ...

