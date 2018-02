Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Börsenchef Theodor Weimer hat weitere Akquisitionen in Aussicht gestellt. In einem sklarierbaren Geschäft wie dem Börsengeschäft sei Größe wichtig für den Erfolg. Notwendige Bedingung für Zukäufe und Zusammenschlüsse sei aber, dass die Deutsche Börse aus einer Position der Stärke heraus handele, sagte der neue Vorstandschef auf seiner ersten Bilanzpressekonferenz in Frankfurt. Auch wolle man "vernünftige Preise" zahlen.

Denkbar seien Zukäufe im Datenbereich, bei Commodities, Foreign Exchange oder Fixed Income. Gerne würde man auch Index-Geschäft zukaufen, dies könnte sich allerdings wegen des Mangels an bezahlbaren Übernahmekandidaten als schwierig erweisen.

Die Deutsche Börse hat in der Vergangenheit bei Käufen nicht immer eine glückliche Hand bewiesen. So haben sich die Erwartungen an die für viel Geld eingekaufte Devisenplattform 360T bislang nicht erfüllt. 2016 trennten sich die Eschborner von der US-Tochter ISE, nachdem sich die mit dem Kauf verbundenen Hoffnungen nicht eingetreten waren.

Größeren bzw "transformatorischen" Akquisitionen und Fusionen erteilte Weimer für die kommenden Jahre eine Absage. Die Gefahr, dass die Deutsche Börse selbst zum Übernahmekandidaten werden könnte, schätzt Weimer als nur gering ein.

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2018 07:45 ET (12:45 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.