Die Getrenntsammlung von Kunststoffabfällen wird untergraben, wenn "hinterher alles zusammen irgendwo in einem Ofen landet", warnte EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans am Dienstag in Brüssel. In seiner Rede auf der Stakeholderkonferenz für die Kreislaufwirtschaft rief er vor dem Hintergrund der chinesischen Einfuhrbeschränkungen für Abfälle zu Vorsicht bei entsprechenden Entscheidungen auf. ...

