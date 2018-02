Mainz (ots) -



Sonntag, 25. Februar 2018, 20.15 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



3sat präsentiert am Sonntag, 25. Februar 2018, um 20.15 Uhr die Höhepunkte von der "Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises 2018". Am 18. Februar präsentierten die Preisträger im Mainzer "unterhaus" Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen. Urban Priol moderierte die Veranstaltung.



Auf der Mainzer Bühne ist "Kanzlersouffleuse" Simone Solga (Deutscher Kleinkunstpreis in der Sparte Kabarett) zu sehen ebenso wie der Berliner Songpoet Marco Tschirpke (Sparte Musik) und der Schriftsteller und Slampoet Torsten Sträter (Sparte Kleinkunst). Außerdem haben Lisa Eckart, die den Förderpreis der Stadt Mainz erhalten hat, und Andreas Vitásek, Ehrenpreisträger des Landes Rheinland-Pfalz, auf der Bühne einen Eindruck von ihrer Kunst gegeben.



