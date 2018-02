München (ots) -



Auftakt der neuen Staffel am 23. Februar um 18:50 Uhr, "Quizduell" ab 26. Februar, montags bis donnerstags um 18:00 Uhr live im Ersten



Promis gegen Quiz-Giganten - am 23. Februar 2018 startet um 18:50 Uhr die neue Staffel "Quizduell-Olymp". "Schwarzwaldklinik"-Legende Gaby Dohm und Francis Fulton-Smith, seit 2004 neben vielen anderen Rollen als Dr. Johannes Kleist im Ersten zu sehen, treten an gegen das Quiz-Ass Thorsten Zirkel und 'Professor Quiz' Eckhard Freise. Neu in der Runde ist die aktuell beste Quizzerin Deutschlands: Marie-Louise Finck. Die Quizkönigin kann mit einem beeindruckenden Profil aufwarten: IQ von 137, mit fünf Jahren eingeschult, Klasse übersprungen, das verkürzte Studium der Rechtswissenschaften mit Prädikatsexamen abgeschlossen. Aktuell arbeitet sie als Unternehmensberaterin. Es wird spannend beim "Quizduell-Olymp": Wie schlägt sich Quizkönigin Marie-Louise Finck in ihrem ersten Duell? Und vor allem: Wer hat die Nase vorn? Das Duo Gaby Dohm/Francis Fulton-Smith oder die Quizexperten?



Am Montag, 26. Februar 2018, um 18:00 Uhr geht's dann live weiter mit dem "Quizduell". In der weltweit ersten interaktiven Rate-Show können die Zuschauer wieder per App mitquizzen und so das Ergebnis von Team Deutschland beeinflussen und gewinnen.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Das "Quizduell" und "Quizduell-Olymp" sind Produktionen von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).



