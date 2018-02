Liebe Leser,

bei Volkswagen haben die diversen Bereiche für Januar gute Absatzzahlen vorlegen können. Alle Bereiche? Es gilt genau hinzuschauen: Denn bei "Volkswagen Nutzfahrzeuge" wurde interessanterweise in der Überschrift der Meldung kein Wachstum genannt, sondern "nur" darauf verwiesen, dass im Januar von Volkswagen Nutzfahrzeuge 34.500 Fahrzeuge ausgeliefert worden sind. Also genauer hingeschaut auf die Details dieser Zahlen. Und in der Tat, da fällt sofort auf: Im wichtigsten Markt ... (Peter Niedermeyer)

