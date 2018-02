NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch kaum verändert in den Handel gestartet. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt. Im weiteren Tagesverlauf werden nur wenige wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Auf dem Programm stehen etwa Kennzahlen vom amerikanischen Häusermarkt.

Später rückt die Geldpolitik in den USA in den Fokus. Am Abend wird die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Am Markt wird auf Hinweise gehofft, wie oft die Notenbank in diesem Jahr ihren Leitzins erhöhen will. Die Notenbank selbst signalisiert bislang drei Anhebungen. An den Märkten geht der Trend angesichts einer langsam anziehenden Inflation eher in Richtung vier Erhöhungen.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,26 Prozent. Fünfjährige Papiere standen ebenfalls unverändert bei 98 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,64 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere stiegen um 2/32 Punkte auf 98 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,88 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verharrten bei 97 1/32 Punkten. Sie rentierten mit 3,15 Prozent./jkr/bgf/jha/

