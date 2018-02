LONDON (Großbritannien), 21. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Informationsabteilung von Elite Capital & Co. Limited (ECC) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der Januar-Ausgabe 2018 des spezialisierten und prestigeträchtigen New European Economy Magazine in Großbritannien und den Ländern der Europäischen Union als "Infrastructure Project Finance Provider 2018" ausgezeichnet wird. Die Auszeichnung ist das Ergebnis gezielter Anstrengungen und Synergieeffekte zwischen dem Verwaltungsrat von ECC und unseren Mitarbeitern und strategischen Partnern weltweit in den letzten Jahren. Sie spiegelt auch die Fähigkeit der Strategie des Unternehmens wider, sich an die vorherrschenden globalen Wirtschaftsbedingungen anzupassen, und zeugt von der Tragfähigkeit des Planungsprozesses, der vom Verwaltungsrat verabschiedet wurde.



Dr. Faisal Khazaal, Vorsitzender von Elite Capital & Co., sagte aus diesem Anlass: "Ich möchte mich bei George Matharu, President von ECC, und seinen Verwaltungsratsmitgliedern bedanken, die unermüdliche Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass ECC weiterhin eine angesehene Position im Finanz- und Wirtschaftsbereich auf den Weltmärkten einnimmt und zu den führenden Unternehmen im Bereich der globalen Finanzwirtschaft gehört."

Elite Capital & Co. Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die projektbezogene Dienstleistungen anbietet, einschließlich Management, Beratung und Finanzierung, insbesondere für große Infrastruktur- und Gewerbeprojekte. Die Dienstleistungen von ECC sind für alle Arten von Infrastrukturprojekten entweder in Greenfield (Vor-Betriebsphase) oder in Brownfield (Betriebsphase) geeignet, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Seehäfen, Flughäfen, Eisenbahn, Brücken, Straßen und Autobahnen, Wasser- und Sanitärversorgung, Energie, Kommunikation, Krankenhäuser, Schulen, soziale Infrastruktur usw. Dazu gehören weitere Projekte oder Aktivitäten, die positive Auswirkungen auf die Basisinfrastruktur des betreffenden Landes haben, einschließlich der Herstellung von Komponenten, die in der Infrastruktur (wie Zement und Stahl) verwendet werden, und Infrastrukturen im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Agrarwirtschaft.

George Matharu, President von Elite Capital & Co. schloss diese Erklärung mit den Worten: "Es ist eine großartige Leistung, in der Finanzbranche von einer prominenten Publikation wie New European Economy anerkannt zu werden, und ich danke unserem Team dafür, dass es uns in diese Position gebracht hat."

- Elite Capital & Co. Limited - Kontaktinformationen -



HAUPTSITZ IN GROSSBRITANNIEN



Elite Capital & Co. Limited

33 St. James Square

London, SW1Y4JS

Großbritannien

Telefon: +44 (0) 203 709 5060

Fax: +44 (0) 203 709 5061

SWIFT-Code: ELCTGB21





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Elite Capital & Co. Limited via Globenewswire



Websiteec.uk.com