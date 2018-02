HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburger Sparkasse (Haspa) hat mit dem angekündigten Umbau ihrer Filialen begonnen und erweitert zugleich ihr Angebot an digitalen Dienstleistungen und Apps. "Die neuen Filialen werden das Herzstück in unserem Multi-Kanal-Banking", sagte Haspa-Vorstandssprecher Harald Vogelsang am Mittwoch in Hamburg. Die Sparkasse hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, mit rund 200 Millionen Euro bis 2020 das größte Investitionsprogramm ihrer Geschichte aufzulegen. Davon flössen allein 30 Millionen Euro in die Umgestaltung der 130 Haspa-Filialen zu kommunikativen Treffpunkten an den jeweiligen Standorten.

"Das Echo von Kunden und Mitarbeitern ist bislang sehr positiv", sagte Vogelsang. Die Neuerungen in den Filialen würden gut angenommen, so zum Beispiel die Präsentationsflächen für regionale Unternehmen. In den neuen Haspa-Filialen könnten die Kunden auch Lieferungen von Wein oder Lebensmitteln einiger lokaler Händler in Schließfächern lagern lassen und später abholen. Bislang sind erst fünf Haspa-Filialen auf das neue Konzept umgerüstet, um Erfahrungen zu sammeln. Bis Ende des Jahren sollen es rund 30 Zweigstellen sein.

Ergänzt werde der Filialumbau durch neue digitale Angebote und Apps. "Das sind für uns nicht zwei Welten, sondern eine Welt", sagte Vogelsang. Die digitalen Angebote verlängerten die persönliche Ansprache der Kunden in die digitale Welt. Zu den Angeboten zählt zum Beispiel, dass sich die Kunden auf der Internet-Seite der Haspa ihren persönlichen Berater selbst aussuchen können. Über Apps für Smartphones oder andere mobile Endgeräte können die Kunden Kleinbeträge bis 30 Euro direkt an andere Teilnehmer senden, Leistungen des "Joker"-Mehrwertprogramms der Haspa abfragen und nutzen, Neuigkeiten aus ihrem Stadtteil erfahren und kommunizieren.

"Wir können das Digitale vielleicht nicht so gut wie einige Milliardenkonzerne, und den Kampf nehmen wir auch nicht auf", sagte Vogelsang. "Aber die Verknüpfung der digitalen Angebote mit einem stationären Standbein seit 190 Jahren, das können nur wir." Bei den Dienstleistungen gehe es nicht nur um Geldgeschäfte und Bankdienstleistungen, sondern sie seien zum Teil als Lebensbegleiter konzipiert und reichten weit darüber hinaus. "Damit bewegen wir die Haspa-Zukunft in die richtige Richtung."

Während das Geschäftsjahr 2017 bei den Innovationen so ergiebig verlief wie noch nie, blieb die Geschäftsentwicklung im gewohnten Rahmen. Damit sei die Haspa angesichts des schwierigen Marktumfelds zufrieden, sagte Vogelsang. Das Jahresergebnis lag wie im Vorjahr bei 80 Millionen Euro. Die Bilanzsumme erhöhte sich leicht um 0,4 Prozent auf 43,7 Milliarden Euro. Der Anstieg sei im wesentlichen auf die Ausweitung des Kundengeschäfts zurückzuführen. Der Kreditbestand erhöhte sich noch einmal um rund 140 Millionen Euro auf 30,9 Milliarden Euro. "Damit hält die Haspa den Finanz- und Wirtschaftskreislauf in der Metropolregion Hamburg in Schwung", sagte Vogelsang./egi/DP/tos

