Die Türkei feiert ein Comeback, Griechenland ist gefragt - das Geschäft mit den schönsten Wochen des Jahres läuft auf Hochtouren. Der Boom hat aber auch Schattenseiten.

Sonnige Zeiten für die Tourismusbranche: Die Bundesbürger sind in Reiselaune, die Buchungen für das wichtige Sommergeschäft laufen auf Hochtouren, die Nachfrage boomt. Kurz vor Beginn der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin können sich Veranstalter und Reisebüros über kräftige Zuwächse freuen. Die Branche hatte in der Vergangenheit vor allem den Einbruch auf dem wichtigen türkischen Reisemarkt zu spüren bekommen.

Zwar hatte sich die Nachfrage im vergangenen Jahr insgesamt wieder belebt, doch mit Türkei-Urlauben hielten sich viele Sonnenhungrige aus Deutschland weiter zurück. Politische Spannungen zwischen Berlin und Ankara nach der Verhaftung deutscher Menschenrechtler und Journalisten sorgten für Verunsicherung. Inzwischen erlebt das Land am Bosporus ein Comeback. "In Deutschland liegen die Türkei-Buchungen derzeit 50 Prozent höher als im Vorjahr", sagte Tui-Vorstandschef Fritz Joussen jüngst. Über alle Herkunfts- und Urlaubsländer der Reisenden hinweg stiegen die Buchungen für den Sommer beim weltgrößten Tourismuskonzern um sechs Prozent.

"Ägypten und die Türkei sind wieder in alter Stärke zurück. Auch Griechenland boomt weiter", berichtet Ralph Schiller, Geschäftsführer bei ...

