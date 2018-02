Dem ägyptische Sawiris-Clan gehört nicht nur Nordkoreas Mobilfunknetz, die Familie besitzt auch Hotels, Zeitungen und einen Chemiekonzern. Jetzt wollen die Oligarchen vom Nil den deutschen Mittelstand aufrollen.

Das Oberhaupt der Familie, die Europa erobern will, steht an einem dieser unglaublich gleißenden afrikanischen Wintertage im 28. Stock seiner Firmenzentrale in Kairo und betrachtet sein Reich. Die vier vergoldeten Kuppeln seiner "Nile City Towers" überragen selbst die Pyramiden. Blickt Naguib Sawiris nach rechts, über den Fluss, sieht er die Nilinsel Zamalek, hier wohnen Botschafter und Konsuln, Reiche und Schöne. Das ist seine Heimat.

Blickt Sawiris nach links, erstreckt sich vor ihm einer der größten Slums Kairos, Blechhütten und vermüllte Hinterhöfe, streunende Hunde und Armut. Hier ist sein Geschäft.

Sawiris hat sein Hochhaus, die Zentrale dieses riesigen, unübersichtlichen, verzweigten Konglomerats namens Orascom, absichtlich auf dieser Seite Kairos gebaut. Hierher hat sich vor ihm noch keiner getraut. Hier war es viel billiger. Und: Auch hier ist das Nilufer schließlich Nilufer, sagt Sawiris: "Mein Vertrauen in meine Möglichkeiten liegt an der Grenze zur Arroganz."

Die Standortwahl für die Firmenzentrale sagt viel aus über die reichste, mächtigste und wohl bekannteste Unternehmerfamilie Afrikas: konkurrenzlose Unternehmen, niedrigste Kosten und viel, viel Risiko. So schufen die Sawiris in nur einer Generation aus einer Ein-Mann-Baubude ein Imperium.

Ihre Gesellschaften, die allesamt Orascom im Namen tragen, betreiben heute das Mobilfunknetz in Nordkorea ebenso wie Sechs-Sterne-Hotels auf Grenada und Luxusferienresorts wie El-Gouna. Sie sind am Münchner Reiseveranstalter FTI beteiligt und an Adidas. Ihnen gehören Fernsehsender, Tageszeitungen und ein Chemiekonzern. Sie errichten Straßen, Städte, Strände, aber planen auch Inseln, Informationsdienste und Industrieanlagen. Die Sawiris mischen heute in so ziemlich jeder Boomindustrie mit, die diese Welt - vor allem der noch nicht so entwickelte Teil - zu bieten hat. Nun wollen sie Europa aufrollen: den deutschen Mittelstand.

Die einen nennen die Sawiris die neuen Pharaonen. Andere bezeichnen die Familie als Rockefeller vom Nil. Vater Onsi, 87 Jahre, angeblich neun Milliarden schwer, und die drei Brüder Naguib, 63, drei, Samih, 61, anderthalb, und Nassef, 57, sechs, rangieren jeder für sich genommen in der "Forbes"- Reichenliste. Über 100.000 Menschen sind bei ihnen beschäftigt. Zusammen hat es der Clan fertiggebracht, innerhalb von einem halben Jahrhundert ein Vermögen anzuhäufen, das für Jahrtausende reicht: 20 Milliarden Dollar.

Geld stinkt nicht. Oder doch? Wie im Himmel sie das angestellt haben, darüber gibt es im Wesentlichen zwei Geschichten. Die eine erzählt von einer beneidenswerten Hingabe zum Kapitalismus, von viel unternehmerischem Geschick, von einiger Chuzpe und viel Mut. An dieser Story wird meist von den drei Sawiris-Brüdern selbst gestrickt, gerne abends an der Bar.

Die andere Erzählung, die von Konkurrenten, Weggefährten und mitunter auch Neidern ventiliert wird, handelt weniger von Anstand und Moral, dafür umso mehr von kleinen Gefallen, Deals mit politischen Autokraten und, ja, auch gewisser Ruchlosigkeit.

Traum aus Schnee und Charme

Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Womöglich auf 1447 Metern, im Schweizer Ursental, wo das kleine Örtchen Andermatt einst nicht nur die moderne Helvetia begründete, sondern seit einiger Zeit auch den Sawiris-Brüdern als Brückenkopf für ihre Mission Europa dient.

Die Reise in diese Abgeschiedenheit beginnt in Zürich, beim mittleren der drei Brüder. Vornehme Morgenstimmung in der Altstadt, Storchengasse, nebenan fließt die Limmat. Samih Sawiris kommt fröhlich mit dem Rollkoffer aus dem Schlafzimmer. In der Küche wartet seine Tochter. Sie will ihm von ihrem Geschäft erzählen, einer eigenen Kleidungskollektion. Doch Sawiris hat keine Zeit. "Dieses langsame Wachstum ist in unserem Bereich nicht gut", beginnt er. "Grow fast and clean up afterwards", ruft er dann auf Englisch hinterher, "that's the only way to make money." Und eilt zur Mercedes S-Klasse, mit der ein Fahrer unten wartet.

Sawiris muss nach Andermatt. Hier hat er mit viel Tamtam und fast 800 Millionen Euro eigenen Geldes in den vergangenen Jahren aus einem bankrotten Bergdorf ein Luxusresort gemacht. Dort, wo früher die Armee Skifahren übte, steht nun The Chedi, ein Schlaf-Tempel für 500 Euro die Nacht. Unten werkeln Arbeiter an den letzten Dächern des neuen Dorfkerns. Oben wird Sawiris' Traum eines neuen Skigebiets wahr. Bauern mussten verkaufen, Hütten weichen. Platz schaffen für den Retter aus dem Morgenland.

Binnen zehn Jahren hat Sawiris das schon abgeschriebene Bergdorf komplett entkernt, den Staub abgeklopft, auf links gedreht und nach seiner Vorstellung wieder aufgebaut. Er sagt: "Ich glaube nicht an Demokratie, wenn es um Tourismus geht. Du brauchst die totale Kontrolle über die zentrale Infrastruktur, damit es funktioniert."

Immer ein Versprechen, meist eine Verheißung, manchmal eine Drohung

So hat er es schon immer gemacht: im ägyptischen El-Gouna ebenso wie in Montenegro. Jetzt eben in der Schweiz. Acht vollkommen autonome Feriendörfer gehören ihm heute. Sawiris baut keine Hotels, sondern Städte mit eigenen Behörden, Geschäften, Restaurants. Disneyländer, in denen er der alleinige Herrscher ist, gelegen gerne an weit entfernten Orten, wo Grund billig ist. Über 100 Millionen Quadratmeter Land gehören Samih Sawiris auf der ganzen Welt. Mehr, als ein Mensch im Leben bebauen kann. Das ist eine Aufgabe für Generationen - und dient seiner Sicherheit. Land bedeutet in jeder Staatsform Einfluss.

"Wir sind es gewohnt, Erfolg zu haben", sagt Samih Sawiris. "Ich bekomme, was ich will", sagt sein Bruder Naguib. "Beim Geschäft haben sie keine Skrupel", heißt es in Kairo.

Sawiris, dieser Name ist immer ein Versprechen, meist eine Verheißung, manchmal eine Drohung. Es ist nicht übertrieben, den Clan als die ersten Oligarchen Afrikas zu bezeichnen. Nicht, weil sie jemals ernsthaft selbst nach politischen Ämtern gestrebt hätten. Sondern weil sie schon immer wussten, dass sie einen engen Kontakt zu Mächtigen brauchen, auch zu zweifelhaften Herrschern, um ihre Geschäfte zu machen. Besser noch: wenn diese abhängig von ihnen sind.

Es ist nicht so, dass Samih Sawiris Andermatt feindlich übernommen hätte. Nur zehn Prozent der Einheimischen hätten dagegen stimmen müssen, um das Zwei-Milliarden-Projekt zu verhindern. Doch das stolze Dorf lag am Boden. Mit dem Abzug der Armee verlor man die Hälfte der Einwohner. Lifte rosteten, Läden schlossen, Hotels verlotterten. Samih Sawiris wusste sehr genau um diese Lage. Lokale Politiker, die das Vorhaben damals begleiteten, erzählen noch heute vom Charme des Ägypters, mit dem er die Bewohner um den Finger wickelte. Aber sie sprechen eben auch über die ganzen Extras, die es für Sawiris gab: Um Zeit zu sparen, habe der Kanton etwa eine eigene Arbeitsgruppe eingesetzt, bestückt mit den besten unkonventionell arbeitenden Beamten.

Auch von lästigen Gesetzen sei der Ägypter kurzerhand befreit worden: von der verhassten Zweitwohnungsinitiative, die es ihm schwergemacht hätte, Käufer für seine Chalets zu finden. Und von der Lex Koller, die seit 1983 Ausländern den Erwerb von Grund in der Schweiz erschwert. Solche Ausnahmen, ...

