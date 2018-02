Fulminante Eröffnungsshow für die 14 teilnehmenden Nationen



Amstetten (ots) - In der Amstettner Eishalle wurden die 54. Europameisterschaften der Jugend U16 und U19 sowie die 5. Weltmeisterschaft der JuniorInnen U23 feierlich eröffnet. Der Einzug der 14 teilnehmenden Nationen erfolgte mit einer bombastischen Umrahmung, professionell und launig moderiert von Max Mayerhofer.



Nach der Auslosung auf der Winter Wiese durch die Vertreter der International Federation Icestocksport - IFI gab es eine fulminante Eröffnungsshow, welche durch Licht- und Feuer Shows der Gruppe Daidolos sowie einer atemberaubenden, akrobatischen Einlage der Amstetten Thunders Cheerleader begleitet wurde. Nach dem Einmarsch des Eisstock WM-Maskottchen Wolfi begrüßte LAbg. Bgm. KR Michaela Hinterholzer die SportlerInnen aus Australien, Brasilien, Deutschland, Finnland, Italien, Litauen, Namibia, Polen, Schweiz, Slowenien, Tschechien, Weissrussland und Österreich.



Danach gab es die Festansprachen von Alfred Weichinger sen. - Präsident des Niederösterreichischen Eisstockverbandes, Ursula Puchebner - Bürgermeisterin der Stadt Amstetten, Gernot Lechner - Bürgermeinster der Gemeinde Winklarn, Landesrätin Barbara Schwarz in Vertretung der NÖ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie von Manfred Schäfer - Präsident IFI. Unisono wurden die großartigen Leistungen des Organisationskomitees gelobt, allen voran Gesamtkoordinator Alfred Weichinger jun. und Mastermind Christian Haberhauer - Geschäftsführer des LEADER Tourismusverbandes Moststraße. Während sich die beiden Bürgermeister u.a. über die weltweite Aufmerksamkeit freuten, betonte Landesrätin Schwarz einmal mehr, dass der Sport Menschen über alle Grenzen verbindet. Präsident Schäfer wünschte allen TeilnehmerInnen sportliche Wettkämpfe und Fairplay. Sehr feierlich war dann auch die Übergabe der IFI-Fahne eines italienischen Teams an die Österreichischen EisstocksportlerInnen und die Vereidigung der TeilnehmerInnen auf faire Wettkämpfe. Großen Anklang fand auch die eigens von Michael Strauss komponierte WM Hymne.



Zum geselligen Kennenlernen ging es zum Ausklang wieder auf die Winter Wiese, wo auch die Gastgeschenke an Alfred Weichinger sen. übergeben wurden. Bei typischen Mostviertler Schmankerl fand der Auftakt einen gemütlichen Ausklang. Sportlich geht's am 21.2. mit den Vorrunden zu den Zielbewerben aller Klassen in Amstetten, am 22.2. mit dem Finale der Zielbewerbe aller Klassen und der Weitenbewerbe Teamwertung in Winklarn, am 23.2. mit den Vorrunden im Mannschaftsspiel aller Klassen und dem Finale sowie der Siegerehrung der Weitenbewerbe in Winklarn und am 24.2. mit der Endrunde der Mannschaftsspiele aller Klassen, der Teamwertung der Zielwettbewerbe aller Klassen sowie den Siegerehrungen und ab 19.30 h mit der Abschlussfeier mit Ö3 Disco weiter.



Die komplette sportliche Programmübersicht gibt's unter [www.icestock2018.at] (http://www.icestock2018.at), einen Überblick über die geselligen, musikalischen und kulinarischen Höhepunkte auf der Winter Wiese unter [www.winter-wiese.at] (http://www.winter-wiese.at/wordpress/).



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: Eisstock WM 2018 Presse T: 0676 / 77 17 800 presse@icestock2018.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30208/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: Eisstock WM 2018 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129651 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129651.rss2