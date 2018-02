EZB-Ratsmitglied Vitas Vasiliauskas hat sich für einen Verbleib bei der lockeren Geldpolitik ausgesprochen. Obwohl der Euro zuletzt zulegte.

Der starke Euro ist für EZB-Ratsmitglied Vitas Vasiliauskas kein Hindernisgrund für eine allmähliche Abkehr von der Politik des billigen Geldes. "Ich persönlich habe keine unerwünschte Verschärfung der Finanzbedingungen gesehen", sagte Litauens Notenbank-Chef in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Er rechnet auch nicht damit, dass die Turbulenzen in der Bankenbranche im Nachbarland Lettland auf die heimische Finanzwirtschaft ausstrahlen werden.

Der Euro war kürzlich zeitweise über 1,25 Dollar geklettert - ein Plus von mehr als vier Prozent seit Jahresbeginn. Zudem zog die Verzinsung zehnjähriger Titel an. Steigende Anleihenrenditen drohen die Finanzprobleme der schuldengeplagten Südeuropäer wieder zu vergrößern, da sich frisches Geld am Kapitalmarkt für sie verteuern würde. Dies würde es der Europäischen Zentralbank erschweren, ...

