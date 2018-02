FRANKFURT (Dow Jones)--Die Daimler-Tochter Mercedes-Benz will ab 2021 Elektro-Lkw für den innerstädtischen Verteilerverkehr in Serie produzieren. In den kommenden Wochen werden den Angaben zufolge zehn eActros in zwei Varianten mit 18 bzw. 25 Tonnen Gesamtgewicht an Pilotkunden übergeben, um die Alltagstauglichkeit und Wirtschaftlichkeit unter realen Bedingungen zu testen. Sie haben eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern, wie Daimler weiter schreibt. Im Fokus stehe zunächst der innerstädtische Waren- und Lieferverkehr, sagte Stefan Buchner, Leiter Mercedes-Benz Lkw.

Daimler teilte separat mit, dass die Lkw-Sparte 2017 besser als erwartet abgeschnitten habe. Sie steigerte den Absatz um 13 Prozent auf 470.700 Einheiten. Der Umsatz legte auf 35,7 Milliarden von 33,2 Milliarden Euro zu. Noch deutlicher, um 22 Prozent, wuchs der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT), und zwar auf 2,38 Milliarden Euro. Die Umsatzrendite betrug 6,7 nach 5,9 Prozent.

Martin Daum, im Vorstand der Daimler AG verantwortlich für Trucks & Buses, schaut zuversichtlich in die Zukunft: "... gehen wir davon aus, sowohl einen Gesamtabsatz und EBIT nochmal deutlich über dem guten Vorjahresniveau zu erzielen."

February 21, 2018

