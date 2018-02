Triton Digital, ein global tätiger Technologie- und Serviceanbieter für die digitale Audio- und Podcast-Industrie, gab heute die Integration seines Audio Advertising-Markplatzes, a2x, in Platform 161, einem führenden DSP für Werbetreibende, Agenturen und Publisher. Dank dieser Integration können Nutzer von Platform 161 ihre programmatischen Omnichannel-Transaktionen durch Online-Audio von hochrangigen Sendern und Musik-Streaming-Services erweitern. Dazu stehen ihnen Open Auction Deals und Private Marketplace Deals (PMP) zur Verfügung.

"Wir sind stolz darauf, mit Triton Digital als Partner unseren Kunden aus der Werbebranche einen umfangreichen digitalen Audiobestand von Musikservices, Live Streaming-Radio, Podcasts und vieles mehr über den programmatischen Audiomarktplatz a2x zu erschließen", kommentierte Marco Kloots, CEO von Platform 161. "Die persönlichen, äußerst attraktiven Eigenschaften von digitalem Audio werden zweifelsfrei die Omnichannel Buys unserer Werbetreibenden fördern. Sie können ihre Transaktionen skalieren und auf native, immersive Weise über Mobiltelefone, intelligente Lautsprecher und andere, über das Internet verbundene Geräte ihre Zielgruppen ansprechen."

"Wir sind kontinuierlich bemüht, Werbetreibende und ihre Zielgruppen über digitales Audio zu verbinden. Deshalb freuen wir uns, Platform 161 in die wachsende Liste der DSPs aufzunehmen, die in a2x integriert sind", erläuterte Benjamin Masse, Managing Director, Market Development and Strategy bei Triton Digital. "Platform 161 unterstützt seine Kunden dabei, ihre Zielgruppen auf transparente, innovative und persönliche Weise anzusprechen und digitales Audio bietet all dies und vieles mehr. Wir freuen uns auf den Erfolg, den der Audiokanal für die Kunden mit sich bringen wird."

Der globale Audiomarktplatz a2x ist der weltweit erste programmatische Einkäufermarkt für digitales Audio. Auf diesem branchenführenden Marktplatz können Einkäufer zielgerichtete, Non-skippable und Brand Safe Audio-Werbe-Transaktionen platzieren, die sich an ein äußerst interessiertes digitales Zielpublikum richten. Weitere Informationen über a2x erhalten Sie unter monetization@tritondigital.com oder auf https://www.tritondigital.com/advertisers/ad-exchange-networks.

Über Triton Digital

Triton Digital ist ein weltweit führender Technologie- und Serviceanbieter für die digitale Audio- und Podcast-Industrie. Mit Niederlassungen in über 40 Ländern bietet Triton Digital innovative Technologie, mit der Sender, Podcaster und Online-Musikdienste Zielgruppen erweitern, ihre Erlöse maximieren und den Tagesbetrieb optimieren können. Außerdem unterstützt Triton Digital die globale Online-Audioindustrie mit Webcast Metrics, dem führenden Dienst zur Leistungsmessung von Online-Audio. Dieser Dienst erleichtert es Werbetreibenden und Markeninhabern, ihre Werbung optimal und zum richtigen Zeitpunkt zu platzieren und so effektiv die jeweiligen Zielgruppen zu erreichen. Triton Digital setzt sich nachhaltig dafür ein, Audio, Zielgruppen und Werbetreibende durch unübertroffene Integrität, ausgezeichnete Leistungen, Teamwork und Verantwortungsbewusstsein zu verbinden und so das Wachstum der globalen Online-Industrie zu fördern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.TritonDigital.com.

Über Platform 161

Platform161, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist eine führende DSP für Werbetreibende, Agenturen und Publisher. Platform161 ist als eine der wenigen Plattformen weltweit komplett flexibel an die Bedürfnisse der Kunden anpassbar. Das Unternehmen hat mehr als 70 Mitarbeiter und hat Standorte in Hamburg, Stockholm, Madrid, New York und in sechs Städten in Südamerika. Platform161 ist nur auf der Nachfrageseite aktiv und damit komplett unabhängig von Publisher-Interessen. Darüber hinaus ist P161 ePrivacy zertifiziert, besitzt ein großes Partnernetzwerk, arbeitet hier vollständig transparent und flexibel unter Offenlegung aller Preise. Aktuell nutzen mehr als 100 Kunden aus verschiedenen Branchen weltweit die Plattform für Online-Kampagnen über alle Kanäle hinweg wie Desktop, Mobile, Video, Social sowie Digital Out-of-Home.

