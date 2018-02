Der Dow Jones ist gestern mal wieder unter die 25.000 Punkte-Marke gefallen. Auf Tagessicht betrug das Minus ein Prozent. Heute nun blickt der Markt gespannt auf die Veröffentlichung des FED-Sitzungsprotokolls. Im Vorfeld wird auch heute mit einem verhaltenen Start des amerikanischen Leitindex gerechnet. Erfahren Sie hier mehr von Marco Uome. Außerdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.