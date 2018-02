IRW-PRESS: Guyana Goldstrike Inc.: Guyana Goldstrike Inc. meldet strategische Investition in Höhe von CAD 3,2 Millionen von Zijin Global Fund und Zijin Midas Exploration Fund LLC

16. Februar 2018 - Vancouver, Kanada - Guyana Goldstrike Inc. (TSXV: GYA, OTC: GYNAF, FSE: 1ZT) freut sich, bekannt zu geben, dass Gold Mountains Asset Management Limited (GMA), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Zijin Mining Group (Zijin), sich zu einer strategischen Investition in das Unternehmen bereit erklärt hat. Die Investition wird über Zijin Global Fund und Zijin Midas Exploration Fund LLC ausgeführt, die beide von GMA verwaltet werden.

Zijin ist eine börsennotierte Gesellschaft, die an den Aktienbörsen Shanghai und Hongkong gehandelt wird; ihre Marktkapitalisierung liegt derzeit bei CAD 18 Milliarden. Mit umfangreichen Beteiligungen in einem breiten Spektrum von Rohstoffen ist sie der größte Goldproduzent Chinas und ein kapitalkräftiges, erfahrenes und erfolgreiches Bergbauunternehmen.

Der Erlös aus der Investition wird zur Weiterentwicklung des Referenzprojekts des Unternehmens, des Goldprojekts Marudi in Guyana, Südamerika, verwendet. Durch die Investition ist das Unternehmen in der Lage, sein laufendes, mehrere Phasen umfassendes Explorationsprogramm in Marudi mit Diamantbohrungen über bis zu 10.000 Meter und Schürfgrabungen über 12.000 Meter zu finanzieren.

Herr Peter Berdusco, der President und CEO, merkte dazu an: Es ist eine Ehre und ein Privileg für uns, dass wir GMA als wichtigen Aktionär und als Partner gewonnen haben. Die strategische Investition ist für alle Interessengruppen von GMA, Guyana Goldstrike und die Einwohner von Guyana von großem Vorteil. Da die Explorationsphase des Projekts nunmehr finanziert ist, können wir uns auf die Erschließung neuer Mineralisierungszonen konzentrieren mit dem Ziel, die vor kurzem für das Projekt gemeldete 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung weiter aufzustocken.

Das Unternehmen hat zugesagt, im Wege einer Privatplatzierung 12.800.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von $ 0,25 pro Einheit an Zijin Global Fund und Zijin Midas Exploration Fund LLC auszugeben; der Bruttoerlös soll $ 3.200.000 betragen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant zum Kauf einer Stammaktie, mit dem während eines Zeitraums von 24 Monaten eine weitere Stammaktie zu einem Preis von $ 0,35 erworben werden kann. Alle Wertpapiere, die im Zusammenhang mit der Investition ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Der Abschluss der Investition kann für das Unternehmen zu einer Änderung der Beherrschungsverhältnisse (change of control) im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange führen. Falls die Investition tatsächlich zu einer Änderung der Beherrschungsverhältnisse führt, unterliegt sie einer Genehmigung durch die Aktionäre des Unternehmens. Das Unternehmen hat die Absicht, die erforderliche Genehmigung durch die schriftliche Zustimmung der Mehrheit der Aktionäre einzuholen. Die Investition kann erst abgeschlossen werden, wenn die erforderliche Genehmigung der Aktionäre sowie die Genehmigung der TSX Venture Exchange vorliegen.

Explorationsprogramm: Phase 1 - derzeit im Gange

In Marudi wird derzeit die Phase 1 eines mehrere Phasen umfassenden Explorationsprogramms durchgeführt. Mit dieser ersten Phase werden folgende Ziele verfolgt: 1) weitere Freilegung von mineralisiertem Hartgestein an neu entdeckten Standorten, 2) Verfolgung und Erweiterung der Zonen, die von früheren Betreibern in Gräben identifiziert wurden, und 3) Prüfung von Gebieten, in denen Gold in Saprolitmaterial und einem noch nicht identifizierten Muttergestein vorhanden ist. Die Erkundung durch Schürfgrabungen und Probenahmen ist eine wichtige, kosteneffiziente Methode zur Identifizierung von Bohrzielen in Saprolit-Formationen.

Das Gebiet, auf das der unmittelbare Fokus gelegt wird, umfasst weniger als fünf Prozent des Konzessionsgebiets. In diesem Gebiet sind die folgenden neuen Standorte von Interesse: Kimberley Ridge, Marudi North (westliche und östliche Erweiterungen), Marudi Spur Ridge, Toucan North, Pancake Creek, Mariwa und Success Creek.

Die Arbeiten werden unter der Aufsicht von Herrn Locke Goldsmith, M.Sc., P. Eng, P. Geo, Chefgeologe und Explorationsmanager des Unternehmens, durchgeführt. Das geologische Personal vor Ort wird durch die voll ausgestattete Bergbausiedlung mit Mitarbeitern und Servicegebäuden unterstützt. Wenn Phase 1 abgeschlossen ist, werden die gesammelten Daten geprüft, analysiert und für die Planung des Diamantbohrprogramms des Unternehmens verwendet.

Das Unternehmen lädt alle Interessenten ein, die Website das Unternehmens zu besuchen: www.guyanagoldstrike.com.

Über das Goldprojekt Marudi

Das Konzessionsgebiet liegt in Guyana, Südamerika, und ist einzigartig, da es über eine Abbaulizenz mit voller Berechtigung, einen Zugang über eine Allwetterstraße, vorhandene Infrastruktur und eine gut eingerichtete Bergbausiedlung mit Mitarbeitern, Servicegebäuden und einen in Vollzeit tätigen Bergbaumanager verfügt. Das Konzessionsgebiet umfasst drei bekannte goldhaltige Gebiete, insbesondere die alluvialen Bereiche, das Saprolit-Deckgebirge und das darunter liegende Hartgestein. In dem Projekt wurden durch frühere Betreiber historische Diamantbohrungen über 42.000 Meter (141 Bohrlöcher) durchgeführt. Das Unternehmen hat vor kurzem eine Mineralressourcenschätzung zur Zone Mazoa Hill vorgenommen; diese ergab 259.100 Unzen Gold in der Kategorie Angezeigt innerhalb von 4.428.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,80 Gramm/Tonne (g/t) und 86.200 Unzen Gold in der Kategorie Abgeleitet innerhalb von 1.653.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,60 Gramm/Tonne (g/t). Es besteht ausgezeichnetes Explorationspotenzial durch die Erschließung von bereits identifizierten, sehr viel versprechenden mineralisierten Zielen in dem Projekt.

Über Guyana

Die Republik Guyana liegt zwischen Venezuela und Surinam in Südamerika. Amtssprache ist Englisch. Das Land untersteht dem britischen Common Law und hat eine demokratisch gewählte Regierung. Es verfügt über ein Bergbaugesetz und eine umfangreiche Geschichte der Goldproduktion. Im Jahr 2016 wurden in dem Land 690.000 Unzen Gold durch Betreiber gefördert. Das Fraser Institute führte Guyana in seinem Annual Survey of Mining von 2016 als drittbestes Rechtssystem für Bergbau im Hinblick auf die Attraktivität von Investitionen in der Untergruppe Lateinamerika und Karibisches Becken auf. Guiana Shield ist die geografische Region, in der Gold lagert. Sie ist weltweit als Goldregion ersten Ranges anerkannt, hochgradig höffig, noch wenig erkundet und weist eine geologische Kontinuität mit Westafrika auf.* Im Jahr 2016 erklärten zwei Minen in Guyana den Beginn der kommerziellen Produktion: die Lagerstätte Aurora (Guyana Goldfields) und die Lagerstätte Karouni (Troy Resources).

* Independent Technical and Environmental Review Karouni Gold Project - Guyana (Unabhängige technische und ökologische Prüfung des Goldprojekts Karouni - Guyana), Behre Dolbear Australia Pty Ltd, 29. April 2016

Qualifizierter Sachverständiger

Locke Goldsmith, M.Sc., P. Eng, P. Geo, Chefgeologe und Explorationsmanager des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101 - Offenlegungsstandards für Mineralprojekte. Locke Goldsmith hat die technischen und wissenschaftlichen Inhalte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

David Joseph 604-569-1801 davidjosephmarketing@telus.net GUYANA GOLDSTRIKE INC. Suite 510, 580 Hornby Street Vancouver, British Columbia V6C 3B6

