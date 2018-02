Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 22. Februar 2018 (Woche 8)/21.02.2018



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



Kunst, soweit das Auge reicht - mit Denis Scheck unterwegs auf der 15. art KARLSRUHE!



"Kunst für alle" - Gartenzwerg, Dürer-Hase, Erdmännchen - Konzeptkünstler Ottmar Hörl und seine Multiples.



Frauenpower im Kunstbetrieb - von Liebe, Lust und Leidenschaft - ein Treffen mit Patricia Kamp, der Vorsitzenden des Kunstbeirats der Stiftung Kunstmuseum Frieder Burda.



Irritierend, eigenwillig, großartig - der Freiburger Schauspieler Franz Rogowski ist Shooting Star bei der BERLINALE.



"Vorsicht Kunst"! Politisch, provokativ, und immer hochaktuell - Künstler und Grafiker Klaus Staeck wird 80 - ein Treffen auf der art KARLSRUHE.



Der Theaterkönig ist zurückgekehrt: Regisseur Claus Peymann inszeniert Shakespeares Tragödie "König Lear" am Schauspiel Stuttgart.



Montag, 26. Februar 2018 (Woche 9)/21.02.2018



18.15 (VPS 18.14) RP+SR: MENSCH LEUTE Die Soldatin - eine Frau will an die Front



Dienstag, 27. Februar 2018 (Woche 9)/21.02.2018



06.00 (VPS 05.59) SR: MENSCH LEUTE (WH von MO) Die Soldatin - eine Frau will an die Front



Dienstag, 27. Februar 2018 (Woche 9)/21.02.2018



20.15 Marktcheck



Kritisch, hintergründig, unabhängig - so berichtet das SWR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" dienstags von 20.15 Uhr bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen zur Sendung unter SWR.de/marktcheck.



Die Themen:



Fisch - wenn tiefgekühlter als frisch verkauft wird



Erkältungsmittel - echte Hilfe bei Beschwerden?



Staubsauger - wie gut sind die beutellosen?



Bettwanzen - kleine Blutsauger auf dem Vormarsch



Handwerker - wer steht für Mängel gerade?



Donnerstag, 01. März 2018 (Woche 9)/21.02.2018



Tagestipp



21.00 Mein schönes Heim - Bauen. Wohnen. Staunen. Folge 3



Vom Feuerwehrauto, das zum Camper wird, bis zum Seecontainer, der es in sich hat: "Mein schönes Heim" zeigt außergewöhnliche, beherzte und individuelle Bauprojekte im Südwesten. In der dritten Folge erfahren die Zuschauer, ob das traditionelle Backhaus in St. Georgen trotz Wintereinbruch noch wie geplant fertig wird. Gebaut wird ganz ohne moderne Hilfsmittel und mit Gesellen auf der Walz - die auch noch krank geworden sind. In Koblenz erfüllt sich Nele Geke einen Traum und baut ein ausgedientes Feuerwehrauto zu einem Camper um. Das alte Gefährt hält für die Selbstbauer aber so manche Überraschung bereit. Außerdem: Stefan Brandt hat sich eine kleine, mobile Wohlfühloase in den Garten gestellt. Mit viel Liebe hat er einen alten Seecontainer zum mobilen Wohnzimmer umgebaut. Architekt Martin Schroth, Professor für Digitales Konstruieren an der Hochschule Trier, reist für "Mein schönes Heim - Bauen. Wohnen. Staunen." quer durch den Südwesten, trifft Bauherren und Wohnpioniere und greift auch mal selbst zur Bohrmaschine, wenn ein Bauprojekt zu scheitern droht.



Samstag, 31. März 2018 (Woche 14)/21.02.2018



22.15 Der große Paola und Kurt Felix Abend - von "Verstehen Sie Spaß?" bis "Blue Bayou" Paola und ihre Gäste erinnern sich Moderation: Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt



Mit: Paola Felix, Barbara Schöneberger, Hubertus Meyer-Burckhardt, Frank Elstner, Karl Dall sowie Bernhard Hoëcker, Eckart von Hirschhausen, Marco Rima und Otto



Paola und Kurt Felix, die erfolgreiche Sängerin und der beliebte Moderator, starteten vor 35 Jahren ihre gemeinsame TV-Karriere als Gastgeber von "Verstehen Sie Spaß?" Mit Charme, Humor und Leidenschaft führten Sie durch die Show und machten die von Kurt Felix konzipierte Sendung zum Klassiker der Samstagabend-Unterhaltung, der bis zu 23 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockte und bis heute das Fernsehpublikum begeistert.



Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt wollen am Ostersamstag um 22.15 Uhr gemeinsam mit Paola Felix und ihren Gästen zurückblicken auf die größten Erfolge und die vielen schönen Momente zweier außergewöhnlicher Karrieren.



Kurt Felix - bis heute unvergessen - war nicht nur Gastgeber von vielen TV-Formaten in Deutschland und der Schweiz, sondern hat mit seinen kreativen Ideen das Fernsehen revolutioniert. In seiner Frau Paola, die als Teilnehmerin beim "Grand Prix Eurovision de la Chanson" zweimal erfolgreich die Schweiz vertrat und weit über die Grenzen des deutschsprachigen Raums hinaus bekannt ist, fand er die perfekte Ergänzung für sein Leben im und jenseits des Scheinwerferlichts. Eine Liebe, die auch die Fans erfreute - Paola und Kurt Felix wurden 1988 zum beliebtesten Moderatorenpaar im deutschen Fernsehen gewählt.



Von "Verstehen Sie Spass?" bis "Blue Bayou" - der Abend aus dem Hamburger Schmidtchen-Theater ist eine schöne Zeitreise durch die deutsche und schweizer Fernsehgeschichte, die von Paola und Kurt Felix maßgeblich geprägt wurde. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Thomas Gottschalk, Mike Krüger, Günther Jauch, Reinhold Messner und vielen anderen Superstars, die bewiesen haben, dass sie Spaß verstehen.



"Der große Paola und Kurt Felix Abend" ist eine Gemeinschaftsproduktion von SWR und dem Schweizer Fernsehen in Zusammenarbeit mit Kimmig Entertainment unter Federführung des NDR.



Donnerstag, 05. April 2018 (Woche 14)/21.02.2018



11.15 (VPS 11.14) Planet Wissen Schwerer Ausstieg - das Erbe der Atomkraft Erstsendung: 26.01.2018 in SWR/SR



Gefeiert und gefürchtet: Die Atomkraft versprach einst sauberen, schnell verfügbaren Strom - und ein Ende des Smogs durch Braunkohle. Doch schon früh regte sich auch Widerstand. Die Sorge vor den Risiken und die Endlagerfrage trieb die Atomkraftgegner auf die Straße, vor allem nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl. 30 Jahre später bringt Fukushima die Wende in Deutschland: Bis 2022 sollen alle Atomkraftwerke vom Netz. Doch das ist noch lange nicht das Ende. In einem teuren und langwierigen Prozess müssen sämtliche Kraftwerke zurückgebaut werden. Was bleibt übrig? Bauschutt, den niemand haben will und ein strahlendes Erbe, für das noch immer kein Endlager gefunden ist; zudem die Erkenntnis, dass auch die erneuerbaren Energien ihre Tücken haben und die Braunkohle als Partner der Energiewende die Klimabilanz belastet.



Zusammen mit dem Strahlenschutzexperten Uwe Hinneburg und der Technikphilosophin Rafaela Hillerbrand beleuchtet Planet Wissen den schweren Weg des Atomausstiegs.



