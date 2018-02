IT-Sicherheitsunternehmen cyan AG plant Börsengang im ersten Halbjahr 2018

IT-Sicherheitsunternehmen cyan AG plant Börsengang im ersten Halbjahr 2018

* Die cyan AG, ein 2006 gegründeter, führender europäischer Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen, plant eine Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment SCALE) im ersten Halbjahr 2018 * cyan bietet Unternehmen - u. a. Mobilfunkanbietern und Banken - mit seinem B2B2C-Geschäftsmodell extrem skalierbare Sicherheitslösungen für den Schutz des mobilen Datenverkehrs ihrer Endkunden an * Die Lösungen von cyan werden in das Datencenter des Kunden (z.B. Mobilfunkunternehmen) integriert und können dadurch den mobilen Datenverkehr sämtlicher Endkunden des Mobilfunkunternehmens sichern * Der Geschäftspartner erhält eine signifikante Umsatzbeteiligung - die cyan Lösung ist für die B2B-Partnern also hoch profitabel * Das Unternehmen verfügt bereits heute über eine internationale Kundenbasis mit global agierenden Netzbetreibern und Banken, darunter z.B. T-Mobile und Sberbank Europe

München / 21. Februar 2018. Die cyan AG ("cyan"), ein 2006 gegründeter, führender europäischer Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit Holdingsitz in München, hat heute seine Pläne bekanntgegeben, im ersten Halbjahr 2018 eine Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment SCALE) anzustreben.

Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind Sicherheitslösungen für den mobilen Datenverkehr der Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatlicher Institutionen. Die Lösungen von cyan werden in der Regel in den Datencentern der Geschäftspartner integriert und sind damit einfach skalierbar. Die B2B-Geschäftspartner werden an den Erträgen direkt beteiligt ("revenue share modell") und können dadurch signifikante Zusatzerträge generieren.

Für den Geschäftspartner entstehen bei der Implementierung der Produkte von cyan keine Kosten (kein CAPEX, kein OPEX). Ohne eigene Investitionen kann er somit seinen Kunden erstklassige Sicherheitslösungen bieten und zusätzliche Ertragsströme generieren. Da die Lösungen von cyan "White-Label" sind, wird die Marke des Geschäftspartners überdies positiv gestärkt.

Die Endnutzer erhalten durch die direkte Integration in ihre schon bestehende Vertragsbeziehung oder App einfachste Handhabung und Buchbarkeit ("One-Click-Solution") sowie attraktiv gepreiste, hochwertige Sicherheitslösungen für ihre mobilen Endgeräte, die zum Beispiel bei Mobilfunkbetreibern über den Mobilfunkvertrag abgerechnet werden können. Dazu zählt z.B. der Echtzeitschutz vor Phishing, Malware, Viren und Trojanern sowie Identitätsdiebstahl.

Neben seinem Hauptsitz in München verfügt das Unternehmen über Standorte in Wien (AUT), Brünn (CZE) und Warschau (PL). Zu dem internationalen Kundenstamm zählen global agierende Netzbetreiber und Banken, darunter z.B. T-Mobile und Sberbank Europe.

Börsengang soll weiteres Wachstum unterstützen

Peter Arnoth, Vorstandsvorsitzender (Chief Executive Officer) von cyan, kommentierte die Entscheidung für einen Börsengang: "cyan konzentriert sich auf das rasant wachsende Segment der digitalen Endgeräte. Nutzer dieser Geräte verwenden für wichtige und persönliche Angelegenheiten wie E-Mails, Mobile Banking, Web-Shopping und Social Media zunehmend mobile Endgeräte und sind somit dauerhaft einer steigenden Gefahr von Cyber-Attacken ausgesetzt. Mit den White-Label-Lösungen von cyan können Unternehmen wie Mobilfunkdienstleister, Banken oder Versicherungen ihren Kunden erstklassige Sicherheitslösungen zu attraktiven Preisen bieten. Das Branding im Corporate Design unserer Geschäftspartner stärkt zudem ihre Marke und verschafft ihnen einen starken Wettbewerbsvorteil. Durch die hohe Skalierbarkeit unserer Sicherheitslösungen verfügt cyan sowohl über eine hohe Profitabilität als auch über ein ausgezeichnetes Wachstumspotenzial. Mit dem Börsengang wollen wir unser Wachstum beschleunigen und zudem unsere Visibilität am Markt erhöhen."

cyan betreibt ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum und unterhält enge Verbindungen zu Universitäten, internationalen Forschungsinstituten, Sicherheitsorganisationen, Finanzinstituten sowie zu sozialen Organisationen. Die intensive Zusammenarbeit gewährleistet die frühzeitige Erkennung von Trends und technischen Entwicklungen zur Integration in cyan-Produkte.

Weitere Details zum geplanten Börsengang werden im Rahmen der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts bekanntgegeben.

Hauck & Aufhäuser und MAINFIRST fungieren als Joint Bookrunners für das Angebot.

Über cyan AG

cyan ist ein führender, europäischer Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit mit Holdingsitz in München. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

