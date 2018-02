Lösung von TrueCommerce bietet leistungsstarke Funktionen zur Lieferkettenintegration für die Dynamics 365-Community

PITTSBURGH (USA), 21. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, ein weltweiter Anbieter von Konnektivitäts- und Integrationslösungen für Handelspartner (https://www.truecommerce.com/solutions/integrated-edi/microsoft-edi-integration/dynamics-365-edi-integration), gab heute bekannt, dass seine Microsoft Dynamics 365-Lösung auf Microsoft AppSource verfügbar ist. (https://appsource.microsoft.com/en-us/product/dynamics-365-for-finance-and-operations-enterprise-edition/truecommerce.truecommerce_edi_d365?tab=Overview) Die eingebettete Lösung, die exklusiv für und in der nativen Dynamics 365-Plattform entwickelt wurde, verbindet sich direkt mit dem weltweiten Handelsnetzwerk von TrueCommerce und bietet so über 92.000 bereits verbundenen Einzelhändlern, Marktplätzen, Distributoren, Anbietern und Logistikdienstleistern sofortigen Zugang.



"Unsere Lösung für Dynamics 365 bietet eine unternehmens- und einsatzübergreifende Architektur, die skalierbar ist, um komplexen Unternehmensanforderungen gerecht zu werden", sagte Ross Elliot, President von TrueCommerce. "Wir freuen uns außerordentlich darüber, dass wir als eine der wenigen EDI-Lösungen ausgewählt wurden und nun auf Microsoft AppSource verfügbar sind. Dies ist eine Anerkennung dafür, dass wir die höchsten Standards von Microsoft mit Bezug auf Qualität und Zuverlässigkeit für das Microsoft Dynamics-Ökosystem erreicht haben.

Zu den Vorteilen der Microsoft Dynamics 365-Lösung von TrueCommerce gehören:

vollständige Integration von Unternehmensdokumenten, die mit Kunden, Lieferanten und Logistikdienstleistern ausgetauscht werden, um Unternehmensprozesse wie "Order to Cash" oder "Procure to Pay" sowie die Auftragsabwicklung zu automatisieren

Zugang zur weltweiten Handelspartner-Community von TrueCommerce, einschließlich Unterstützung von XML und weltweiten EDI-Datenstandards über eine einzige Verbindung mit der Microsoft Dynamics 365-Cloud

Mehrkanal-Integration, einschließlich von Online-Marktplätzen und E-Commerce-Warenkorbsystemen

Integration des Einkaufs optimiert die Zusammenarbeit mit Lieferanten, einschließlich eines erweiterbaren Lieferantenportals

konfigurierbare Unternehmensregeln und Workflow-Validierung erhöhen die Genauigkeit und Verarbeitungsgeschwindigkeit, was zu verringerter Außenstandsdauer für Forderungen und verbesserter Order-to-Cash-Umsetzung führt

nahtlose Integration mit dem Microsoft Dynamics 365 Lager- und Transportmanagement-Modulen, einschließlich der Erstellung von Lieferavis

eingebettete Lösung zur Synchronisierung der EDI-Verarbeitung mit den Unternehmensanwendern, die für das Lieferkettenmanagement verantwortlich sind

das Design der Lösung erweitert Dynamics 365 ohne die Notwendigkeit von Anpassungen an den Hauptobjekten oder dem Objektoverlay.

Die cloudbasierte Plattform von TrueCommerce erweitert die digitale Transformation über Dynamics 365 hinaus, indem Handels- und Auftragsabwicklungsfunktionen über die Wertschöpfungskette hinweg direkt in Dynamics 365 integriert werden. TrueCommerce bietet den Benutzern von Dynamics 365 eine vollständige Managed Service-Lösung einschließlich Konnektivität, EDI-Compliance und Onboarding auf der Handelsplattform. Der einzigartige Ansatz von TrueCommerce bietet die geringsten Gesamtbetriebskosten und macht komplexe Middleware-Software und Anpassungen an Dynamics 365 überflüssig. Gleichzeitig wird die Abhängigkeit von spezialisierten EDI- und Integrations-Ressourcen verringert.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der folgenden Website: EDI-Integration in Dynamics 365 für den Geschäftsbetrieb (https://www.truecommerce.com/solutions/integrated-edi/microsoft-edi-integration/dynamics-365-edi-integration).

Über TrueCommerce

TrueCommerce revolutioniert die Konnektivität, Sichtbarkeit und Zusammenarbeit von Handelspartnern, indem es Lieferanten, Einzelhandelszentrallager und Endverbraucher in einem globalen Handelsnetzwerk miteinander verbindet.

Mit unseren flexiblen, integrierten und vollständig gemanagten Servicelösungen können sich Kunden jeder Größe problemlos mit jedem Handelspartner verbinden, zusammenarbeiten und dabei die beruhigende Sicherheit einer bewährten Service-Plattform genießen, die zuverlässig hunderte Millionen von Transaktionen pro Jahr abwickelt, ohne dass eine Interaktion des Kunden erforderlich ist.

Von der Fabrik bis zum Lager, vom Distributor bis zum Ladenlokal - mit dem umfassendsten Handelsnetzwerk der Welt erreichen Sie ein neues Niveau an Geschäftskonnektivität und -leistung.

TrueCommerce: Verbinden. Integrieren. Beschleunigen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.truecommerce.com (https://www.truecommerce.com/).

Kontakt:

Yegor Kuznetsov

+ 1-703-209-0167

Yegor.Kuznetsov@truecommerce.com (mailto:Yegor.Kuznetsov@truecommerce.com)

