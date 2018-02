München (ots) -



Neuer Kunde aus dem Automotive-Umfeld implementiert PLM-Applikation Aras Innovator



Aras, führender Anbieter von Product-Lifecycle-Management-(PLM)-Software, zählt einen weiteren Automobilhersteller zu seinem Kundenstamm: Die BMW Group wird Aras Innovator implementieren und das System als PLM-Backbone für das Versuchsmanagement nutzen. Aras Innovator soll in verschiedenen Entwicklungsbereichen zum Einsatz kommen und bei der Planung, Disposition, Durchführung sowie Dokumentation von Fahrzeugversuchen unterstützen. Die Applikation dokumentiert alle Versuchsergebnisse so transparent, dass sie sich jederzeit rückverfolgen lassen. Aras wird daher einen wesentlichen Beitrag in der Serienentwicklung von Fahrzeugen leisten.



Für die BMW Group ist insbesondere die hohe Flexibilität von Aras Innovator relevant. Die spezifischen Anforderungen aus dem Versuchsumfeld der BMW Group lassen sich mit Aras umsetzen, weil die PLM-Plattform nicht nur vorhandene Standardfunktionen liefert, sondern auch tiefgreifende Anpassungen zulässt.



Voraussichtlich werden mehr als 5.500 Mitarbeiter aus dem Entwicklungsressort der BMW Group Aras Innovator nutzen. Im Rahmen der Implementierung erfolgt zudem die Anbindung einer Vielzahl von IT-Systemen.



Andreas Mueller, Senior Vice President EMEA von Aras, ergänzt: "Der Automotive-Sektor lebt davon, neue Technologien und Fahrzeugmodelle schnell zur Marktreife zu bringen. Mit einer flexiblen Plattform für die Produktentwicklung können Hersteller einen deutlichen Wettbewerbsvorteil herausschlagen. Wir freuen uns, dass sich die BMW Group für Aras entschieden hat. Aras Innovator wird zunächst die Prozesse rund um das Versuchsmanagement der Integralen Sicherheit unterstützen, später folgen die Antriebsentwicklung und die passive Sicherheit."



