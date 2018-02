Neue Partnerschaft ermöglicht es FutureDial, neuen und bestehenden Kunden in der Rücknahmelogistik integrierte Robotiklösungen anzubieten



Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - FutureDial (http://www.futuredial.com/), der führende Anbieter von Mobilgerät-Prozesslösungen für Mobilfunkanbieter, Unternehmen, die gebrauchte mobile Geräte aufkaufen, und Dritt-Logistikdienstleister (3PL), gab heute das Eingehen einer strategischen Partnerschaft mit OptoFidelity bekannt, um erstklassige Robotiklösungen anzubieten, die mit der branchenführenden Softwareplattform Lean One-Touch von FutureDial integriert sind.



Die Partnerschaft wird die Testautomatisierungstechnologien von OptoFidelity mit den Funktionen der Systemintegrationssoftware von FutureDial für nahtlose, schlanke Betriebsumgebungen kombinieren. Die integrierte Software- und Hardwareplattform bietet eine automatische Verarbeitungsmöglichkeit für Netzbetreiber und Rücknahmelogistik-Betreiber für mobile Geräte auf der ganzen Welt, um die Kosten für den Empfang, das Löschen und das Testen von mobilen Geräten zu reduzieren, die in die Rücknahmelogistik-Lieferkette eintreten.



"Aufgrund der marktbeherrschenden Position von FutureDial freuen wir uns sehr darauf, mit diesem Weltmarktführer zusammenzuarbeiten", sagt Pertti Aimonen, CEO von OptoFidelity. "Unsere Fertigungs- und Technologiefähigkeiten ermöglichen es uns, unsere führenden Lösungen für industrielle Bildverarbeitung und Robotik in Testautomatisierungsmärkte mit hohen Stückzahlen einzuführen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit FutureDial eine erstklassige Testautomatisierungslösung für die Rücknahmelogistik schaffen."



"OptoFidelitys hochentwickelte Robotiklösungen ergänzen unsere All-in-One-Software-Plattform für das Lesen, Löschen und Testen, die derzeit vielen Tier-1-Anbietern und 3PLs zur Verfügung steht", erklärte Stephen Manning, Chief Commercial Officer von FutureDial. "Die Einführung von Lean-Six-Sigma-Philosophien innerhalb unserer Lean One-Touch-Softwareplattform hat den Weg zur Integration modernster Robotik wie der von OptoFidelity geebnet. Unsere Kunden können durch diese kombinierte Plattform eine 30-fache Produktivitätssteigerung erwarten."



OptoFidelity stellt auf dem Mobile World Congress in Barcelona vom 26. Februar bis 1. März 2018, Standnummer 5D40 aus und wird eine Vielzahl von Lösungen für VR- und Funktionstests präsentieren. Pressevertreter und Kunden werden gebeten, entweder FutureDial oder OptoFidelity zu kontaktieren, um persönliche Termine zu planen und eine Live-Demonstration des neuesten Funktionstestsystems für mobile Geräte zu sehen.



Informationen zu FutureDial



FutureDial wurde 1999 gegründet und ist der führende Anbieter von Geräte-Prozesslösungen für die Lieferkette von mobilen Geräten. Die einfach zu bedienende, automatisierte Plattform von FutureDial reduziert die Anzahl an Bedienungsschritten und spart Zeit und Geld für Unternehmen, die gebrauchte mobile Geräte aufkaufen, Dritt-Logistikdienstleister (3PL), Mobilfunkbetreiber und Hersteller von Mobilgeräten (OEMs). Durch die Vereinfachung von Prozessen, die Fusionierung von Arbeitsabläufen und den Einblick in den Geschäftsbetrieb macht FutureDial diese Unternehmen effizienter, profitabler und reagiert auf ihre Kundenbedürfnisse. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.futuredial.com oder per E-Mail an sales@futuredial.com



Informationen zu OptoFidelity



OptoFidelity ist ein führendes Technologieunternehmen in Bezug auf Testlösungen für intelligente Geräte. Die Lösungen von OptoFidelity umfassen Tests für Smartphones, Tablets, AR/VR, Automotive und andere intelligente Technologien. Unsere Kernkompetenz ist unsere Fähigkeit, die Herausforderungen unserer Kunden mit Technologie zu lösen. Dies resultiert aus einem tiefen Verständnis von Messtechnik, Robotik und Automation in Verbindung mit unserer kundenorientierten Denkweise. OptoFidelity hat weltweit über 3000 Testlösungen bereitgestellt. Darüber hinaus werden OptoFidelity-Technologieplattformen in mehr als 3.000 Teststationen in verschiedenen Testlösungen eingesetzt. OptoFidelity ist Teil von CYG (ChangYuan Group 600525.SS).



Ansprechpartner für Medien: Bruce Brunger, Suzanne Hirsh, Account James Meredith, Senior Marketing DirectorLiberty Communications Account DirectorLiberty Communications US(415) Communications UK+44 207 751 ManagerFutureDial, 429-5652FutureDial@Libertycomms.com 4444 Incorporated(408) FutureDialUK@Libertycomms.com 245-8880 Ext 206 bruceb@futuredial.com



