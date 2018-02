Mainz (ots) -



Geschichtsdokus im Block: Am Samstag, 24. Februar 2018, bietet ZDFinfo von 15.45 Uhr bis weit nach Mitternacht elf Dokumentationen - von der Welt des Mittelalters bis zur Entdeckung der Neuzeit. Als Erstausstrahlungen sind zwei neue Folgen aus der zweiten Staffel "Momente der Geschichte" sowie ein Zweiteiler über die Renaissance zu sehen.



Mit der zweiten Staffel "Momente der Geschichte" startet am Samstag die History-Strecke in ZDFinfo: "Große Gestalten: Von Heinrich IV. bis Otto von Bismarck" beleuchtet ab 15.45 Uhr der Film von Sabine Klauser. Anschließend folgen zwei Streifzüge durch "Die Welt des Mittelalters" - die Folge "Von Minnesang zu Reformation" ist dabei ab 17.15 Uhr erstmals in ZDFinfo zu sehen.



Ab 18.45 Uhr sendet ZDFinfo den Zweiteiler "Die Renaissance". Die erste Folge über "Die Entdeckung der Neuzeit" stellt dar, wie zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert eine wirtschaftliche, wissenschaftliche, technische, gesellschaftliche, religiöse, soziale und kulturelle Entwicklung einsetzte, die in ihrer Ausprägung einzigartig in der Geschichte war. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Albrecht Dürer und Jakob Fugger gelten als Prototypen dieser Zeitspanne - an die Stelle des Glaubens trat das "Wissenwollen". "Die Welt im Umbruch" heißt die zweite Folge des Films von Martin Papirowski, die ab 19.30 Uhr in ZDFinfo zu sehen ist. Sie zeigt, wie in der Renaissance die Zutaten für die moderne Welt gemixt wurden: Zeitungen, Newsletter, Massenpublikationen, Medien, Werbung, Bilanzwesen, globales Business, Börse, Fernhandel, die Basis für die Operationsmedizin, Pathologie, Transport, Schiffsverkehr, industrielle Technik.



Nach dem Zweiteiler "Die Renaissance" geht der Geschichtsabend in ZDFinfo ab 20.15 Uhr weiter mit dem Dreiteiler "Der große Anfang - 500 Jahre Reformation", dem ab 22.30 Uhr der Zweiteiler "Geheimnisse der Kirche" folgt. Den "Renaissance"-Zweiteiler sendet ZDFinfo noch einmal am Montag, 26. Februar 2018, 13.30 Uhr.



