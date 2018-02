MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die auf IT-Sicherheit spezialisierte Cyan AG strebt an die Börse. Die Erstnotiz an der Frankfurter Börse im Segment Scale sei im ersten Halbjahr geplant, teilte das Unternehmen mit Sitz in München am Mittwoch mit.

Cyan bietet beispielsweise Mobilfunkanbietern, Banken oder Versicherungen Sicherheitslösungen für den Schutz des mobilen Datenverkehrs ihrer Endkunden an. Mit dem Börsengang will das Unternehmen sein Wachstum beschleunigen. Weitere Details werden bei der Veröffentlichung des Börsenprospekts bekannt gegeben./she/tos

