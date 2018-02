Mainz (ots) -



Woche 08/18 Donnerstag, 22.02.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.05 Die Science-Checker Rätsel der Geschwindigkeit Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 5.50 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.10 ZDF.reportage Piste, Party, Pulverschnee Der harte Job der Wintermacher Deutschland 2017



7.40 ZDF.reportage Skizirkus Tirol (1) Jobs zwischen Berg und Tal Deutschland 2015



8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.10 ZDF.reportage Skizirkus Tirol (2) Urlaub zwischen Luxus und Low Budget Deutschland 2015



8.40 ZDF.reportage Die Wintercamper Ein Stellplatz zwischen Eis und Schnee Deutschland 2018



9.15 ZDF.reportage Abenteuer Hurtigruten Winterzauber am Polarkreis Deutschland 2018



9.45 ZDF.reportage Abenteuer Hurtigruten Eine Reise ans Ende der Welt Deutschland 2018



10.20 Die Feuerwache Lebensretter zwischen Wahn und Sinn



11.00 Die Feuerwache Alarm in Hamburg Deutschland 2013



11.50 Wespen, Ratten, Schaben - Kammerjäger im Dauereinsatz Deutschland 2014



12.35 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Kontrolleure vom Verbraucherschutz Deutschland 2018



13.05 Crash Cops Das Verkehrsunfall-Kommando Deutschland 2016



13.50 ZDF-History Die geheimen Mordermittler der DDR Deutschland 2017



14.35 Medaillen um jeden Preis Die Partei, die Stasi und der Sport Deutschland 2017 15.20 Reklame fürs Volk Die bunte Werbewelt der DDR Deutschland 2016



16.05 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödliche Tabus Deutschland 2017



16.50 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Im Fadenkreuz der Stasi Deutschland 2017



17.35 ZDF-History Die Honeckers - Die private Geschichte Deutschland 2017



18.20 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018



18.50 Leschs Kosmos Burnout: Hysterie oder Epidemie? Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 19.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.10 Leschs Kosmos Duftstoffe: Kampf um die flüchtigen Schätze der Natur Deutschland 2016



22.40 Leschs Kosmos Wettlauf gegen die Flut Deutschland 2017



23.10 Leschs Kosmos Die neuen Eroberer der Städte Deutschland 2017



23.35 Leschs Kosmos Die Lüge vom gerechten Artenschutz Deutschland 2017



0.05 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 2017



0.35 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017



1.20 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017



2.00 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016



2.45 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016



3.30 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.55 Mysterien des Weltalls Das Unbewusste Mit Morgan Freeman USA 2010







