Die Wirtschaftsinitiative Wissensfabrik erhält für ihr bundesweites Bildungsprojekt "KiTec - Kinder entdecken Technik" das "Wirkt-Siegel" des unabhängigen Beratungshauses Phineo. Die gemeinnützige Organisation für gesellschaftliches Engagement verleiht das Spendensiegel jährlich an besonders wirkungsvoll arbeitende Organisationen. In diesem Jahr wird unter anderem die Wissensfabrik, ein Netzwerk aus mehr als 130 Unternehmen und Stiftungen aller Branchen und Größen, für ihre erfolgreiche Arbeit in der MINT-Bildung ausgezeichnet. "Bei KiTec lernen die Kinder nicht für Noten oder Lehrplan, sondern aus Spaß am Erforschen und Konstruieren. Das Projektmotto 'Mehr Wissen, mehr Können, mehr Zukunft' geht damit auf. Denn Kinder bekommen hier Lust, selbstbestimmt und kreativ Neues zu entwickeln", erläutert Benjamin von der Ahe, Analyst bei Phineo, die Entscheidung des Beratungshauses.



"Kinder haben von Natur aus Lust auf Zukunft. Aus diesem Grund setzen wir mit unseren Bildungsprojekten dort an, wo wir die größte Wirkung erzielen können. Die frühe Förderung gibt Kindern die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, Kompetenzen zu entwickeln und Selbstvertrauen zu gewinnen", sagt Michael Heinz, Vorsitzender des Lenkungskreises der Wissensfabrik und Mitglied des Vorstands der BASF SE.



"Unser Ziel ist es, Kinder zukunftsfähig zu machen. Denn sie sind die Innovatoren von morgen. Gute Bildung ist daher der Schlüssel für unseren Wohlstand. Insofern ist die Auszeichnung mit dem Wirkt-Siegel eine schöne Bestätigung unserer Arbeit. Denn Qualität ist für uns eine wichtige Voraussetzung, um zu einer MINT- und innovationsfreundlichen Gesellschaft beizutragen", führt Heinz aus.



KiTec stärkt Verständnis für technische Zusammenhänge



Das Wissensfabrik-Projekt KiTec eröffnet Kita- und Grundschulkindern mit eigens entwickelten Material- und Werkzeugkisten die spannende Welt der Technik. Dazu braucht es nicht viel mehr als Hammer, Holz, Nägel und kreative Ideen. Wie ein Turm besonders hoch und eine Brücke tragfähig gebaut werden kann, entdecken die Kinder beim Sägen und Hämmern ganz alleine. "Sie schaffen Werke, auf die sie stolz sein können. So fördern wir mit KiTec ein positives Bewusstsein für die eigenen Fähigkeiten und technologische Entwicklungen", sagt Dr. Axel Jentzsch, Leiter Bildung Wissensfabrik.



MINT-Kenntnisse sind Voraussetzung in einer digitalisierten Welt



Immer weniger Kinder und Jugendliche interessieren sich für MINT-Fächer, vor allem Mädchen und junge Frauen finden nur schwer einen Zugang zu Naturwissenschaft und Technik. Das ist das Ergebnis der Studie "MINT-Nachwuchsbarometer 2017" der Deutschen Akademie der Technik-Wissenschaften (acatech) und der Körber-Stiftung. Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Elternhäusern haben deutlich schlechtere Chancen auf eine gute MINT-Bildung. Das Analysehaus Phineo hat in einem aufwändigen Verfahren untersucht, wie gemeinnützige Projekte aus ganz Deutschland diesen Herausforderungen begegnen. Das Ergebnis: Die ausgezeichneten Projekte leisten kreative und grundlegende Arbeit, um Kindern und Jugendlichen MINT-Kenntnisse zu vermitteln, ihre Talente zu fördern und sie fit für die Zukunft in einer digitalisierten Gesellschaft zu machen.



Die offizielle Verleihung des Phineo "Wirkt-Siegels" an die Preisträger findet am 12. Juni 2018 in Berlin unter der Schirmherrschaft des Nationalen MINT-Forums statt. Ein Pressefoto kann von der Wissensfabrik-Website heruntergeladen werden.



Über die Wissensfabrik:



Die "Wissensfabrik - Unternehmen für Deutschland e.V." ist eine Initiative von Unternehmen und Stiftungen, die sich für Bildung von Kindern und Jugendlichen sowie Unternehmertum in Deutschland engagiert. Das bundesweite Netzwerk der deutschen Wirtschaft zählt mehr als 130 Mitglieder aller Branchen und Größen. Ziel ist es, den Austausch zwischen Wirtschaft, Bildungseinrichtungen und Wissenschaft zu fördern, um so die Innovationsfähigkeit Deutschlands zu stärken. In rund 2.900 Bildungspartnerschaften engagiert sich der gemeinnützige Verein mit Sitz in Ludwigshafen für Wissenstransfer und Kompetenzentwicklung in Naturwissenschaften, Technik sowie wirtschaftlichem Denken und Handeln. Ein Schwerpunkt sind Bildungsprojekte für Kindergärten und Grundschulen, die gemeinsam mit wissenschaftlichen Partnern entwickelt wurden. Außerdem begleitet die Wissensfabrik junge Unternehmer bei der Umsetzung ihrer Geschäftsideen mit einem Mentoringprogramm und mit der Gründerinitiative WECONOMY.



Über Phineo:



PHINEO ist ein gemeinnütziges Analyse- und Beratungshaus für wirkungsvolles gesellschaftliches Engagement. Ziel ist es, die Zivilgesellschaft zu stärken. Mit Wirkungsanalysen, einem kostenfreien Spendensiegel, Publikationen, Workshops und Beratung unterstützt PHINEO gemeinnützige Organisationen und InvestorInnen wie Stiftungen oder Unternehmen dabei, sich noch erfolgreicher zu engagieren. Bei der Arbeit im Themenfeld MINT-Bildung wird PHINEO von der Siemens Stiftung, der Fritz Henkel Stiftung, der Vector Stiftung und dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft gefördert. Weitere Unterstützung erhält das Beratungshaus von acatech. Die Schirmherrschaft trägt das Nationale MINT Forum. Der Themenreport steht ab dem 12.06.2018 kostenfrei zur Verfügung unter www.phineo.org/publikationen.



